FISCALITAT
Els lleidatans paguen a Hisenda 9,5 milions en interessos i sancions
L’any passat, una xifra que representa un descens del 7,29% sobre l’exercici anterior. El gruix, amb 4,6 milions, correspon a recàrrecs de multa
L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) va ingressar l’any passat a Lleida 9,482 milions d’euros per diferents partides de lluita contra el frau o per l’ajornament de pagaments al fisc. La partida més gran, amb 4,616 milions corresponen a recàrrecs de pressa. Són quantitats que poden representar entre el 5 i el 20% de l’import principal del deute i s’aplica quan no s’ha fet el pagament corresponent en període voluntari. Els percentatges varien si es fa abans de la notificació de multa, amb l’import més baix, i arriba al màxim en el cas que no es cobreixi en el termini que finalment concedeixi el fisc. En aquest cas l’any passat aquests ingressos van anar un 3,9% superiors als 4,441 milions de 2023.
Les sancions tributàries, per la seua part, van reportar al fisc estatal 2,572 milions nets. Aquesta partida cau un 19,6% respecte al balanç de l’exercici anterior, quan va vorejar els 3,2 milions. Es tracta de penalitzacions per una infracció tributària, com pot ser ingressar fora de termini un impost o no portar els llibres comptables de forma correcta.
No totes les sancions són econòmiques i, per exemple, en el cas d’una empresa pot representar la prohibició de contractar amb les administracions públiques durant un període de cinc. Els interessos de demora també van baixar, tot i que només un 1,1%, i es van situar en 2,071 milions d’euros, segons l’últim balanç oficial de l’Agència Tributària.
Finalment, els ingressos per delictes es van situar en 223.000 euros, davant els a prop de mig milió registrats el 2023.
L’Agència Tributària va registrar un nou rècord d’ingressos el 2024, fins a arribar els 1.440 milions d’euros nets al llarg de 2024 a Lleida. Representa un augment del 3,9%, clarament per sobre de la millora del producte interior brut (3,2% segons l’última dada de l’INE). La gran font d’ingressos fiscals a la província continua sent l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que pràcticament aporta 46 de cada cent €. En concret, la recaptació es va situar en els 660,31 milions nets, un 6,3% més que l’any 2023. Suposa gairebé el doble del creixement de l’economia i s’explica només en una part per la millora de l’ocupació. Un any més, el ministeri d’Hisenda no va deflactar la tarifa, és a dir, no hi va reflectir l’evolució de la inflació, la qual cosa suposa un increment de la fiscalitat.