EMPRESES
BonÀrea Corporació reparteix 22 milions dels beneficis entre els seus 4.200 accionistes
Preveu invertir 33 milions d’euros al centre La Closa de Guissona i els magatzems de distribució. Mentre que destinarà 18 milions més al desenvolupament del centre carni d’Épila al llarg d’aquest any
BonÀrea Corporació preveu invertir aquest exercici 116 milions d’euros, i incrementa el dividend fins als 26 euros per acció, un 8,33% més que l’any anterior. Aquests són alguns dels punts aprovats ahir en la junta d’accionistes. En total, repartirà entre els seus 4.200 accionistes 22 milions d’euros.
Durant la Junta, el president de bonÀrea Corporació, Jaume Alsina, va destacar que “75 anys després del seu naixement, el projecte bonÀrea continua avançant amb determinació, fidel a la voluntat de contribuir al desenvolupament del món rural i generar oportunitats per tot el territori”, objectiu en el qual va emmarcar l’esforç inversor.
Per la seua part, Ramon Alsina, conseller delegat de la Corporació, va recordar que en els darrers vuit anys la inversió ha superat els 870 milions d’euros.
Dels 116 milions d’euros d’inversió previstos per al present exercici, 35 milions es destinaran a l’adquisició i adequació de nous establiments, amb la previsió d’obrir quaranta noves botigues, entre 18 de nova implantació i 22 trasllats o ampliacions.
Un total de 33 milions d’euros es destinaran al manteniment i la millora del centre alimentari La Closa de Guissona i dels magatzems de distribució, especialment per optimitzar els processos logístics i productius, segons va aprovar la junta. Aquesta inversió inclou la posada en marxa de noves línies als escorxadors i la modernització de diverses línies d’elaborats, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la capacitat operativa.
Per continuar avançant en el desenvolupament del centre alimentari d’Épila, a Aragó, bonÀrea hi destinarà 18 milions durant aquest exercici. Aquesta inversió es concretarà en l’acabament de la futura nau de productes líquids, la continuació de les instal·lacions, estructures i maquinària de la nau logística, així com en l’inici de les obres de la nova planta de producció de petfood.
També es preveuen inversions per valor de 13,5 milions per al departament d’enginyeria, amb l’objectiu de portar a terme projectes com la posada en marxa de quatre noves gasolineres bonÀrea, una de les quals a Balaguer. Respecte a la divisió d’alimentació animal, es destinaran 7 milions a la millora d’instal·lacions i dels processos.
Finalment, la companyia reservarà 10 milions per a diverses actuacions complementàries centrades en innovació i desenvolupament, previstes al llarg del 2025.
L’exercici 2024, bonÀrea Corporació va registrar una facturació de 2.680 milions d’euros i un benefici net de 88,8 milions, xifra que suposa un 9,3% més que l’any anterior.
Respecte a l’ocupació, la companyia va crear un total de 538 nous llocs de treball al llarg del 2024, fet que li va permetre tancar l’exercici amb una plantilla total de 6.418 persones, un 9,1 per cent més que l’any anterior.
A més, cal afegir altres col·lectius que també estan implicats en tot el cicle de producció i comercialització, com són 4.000 professionals que desenvolupen la seua tasca als establiments comercials del grup i 4.500 agricultors i ramaders.