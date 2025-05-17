SECTORS
El 93% de les empreses de fruita d’Espanya preveu créixer en vendes
Aquest any, segons un estudi elaborat per AECOC. El 57% de les firmes espera mantenir els nivells de rendibilitat, i un 43% confia a aconseguir avenços
Un 93% de les empreses de fruites i hortalisses d’Espanya preveu incrementar les seues vendes en valor, i el 78% també estima créixer en volum, segons reflecteix un informe elaborat per AECOC. L’estudi ha comptat amb la participació de les empreses líders de la indústria del sector i agrupa una representació del 60% de la quota de mercat de la gran distribució.
Les previsions arriben després d’un primer trimestre en què el 80% de les empreses ha incrementat les vendes en valor, mentre que un 42% ho ha fet per sobre del 5%. En termes de volum, set de cada 10 companyies han registrat augments, i un 33% ha superat el 5% respecte al mateix període de l’any anterior.
Malgrat això, l’informe assenyala que el creixement en vendes no avança al mateix ritme que la rendibilitat, ja que el 60% de les companyies s’ha mantingut estable en rendibilitat o ha experimentat un retrocés. No obstant, amb la vista posada al 2025, el 57% de les firmes preveu mantenir els nivells de rendibilitat, mentre que un 43% confia a obtenir avenços.
AECOC destaca que Espanya és el primer productor de la UE en fruites i hortalisses i que el 2024 es van exportar un 8% més en volum (12,3 milions de tones) i es va facturar un 5% més (17.703 milions d’euros). De fet, s’exporta el 50% del que es produeix.
En un entorn global marcat per la revisió d’acords comercials i la incertesa geopolítica, les empreses del sector segueixen amb atenció aquells factors externs que podrien condicionar la seua competitivitat el 2025. En aquest sentit, el 43% de les empreses considera que l’acord entre la Unió Europea i Mercosur tindrà impacte en la competitivitat del sector. Entre les principals preocupacions, les empreses destaquen la possible competència deslleial (49,3%), la falta de seguretat alimentària (13,4%) i la possible diferència en els estàndards de qualitat (7,5%).
Malgrat que la tornada de Donald Trump a la presidència dels EUA i l’escenari geopolític d’incertesa que planteja, el 38% de les empreses considera que aquest retorn no afectarà les seues exportacions actuals (en aquests moments només pesen un 2,4% del total), però un 37% anticipa un impacte negatiu. Per la seua part, un 9% creu que aquesta situació podria obrir oportunitats en mercats competidors dels EUA, com Mèxic o la Xina”, segons Enrique de los Ríos, president del Comitè de Fruites i Hortalisses d’AECOC.