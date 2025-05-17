EMPRESES
Griñó tracta 1,8 milions de tones de residus a l’any
El 2024 ha generat prop de 62 milions de kWh d’energia renovable. A més, ha reutilitzat 124.400 m³ d’aigua depurada
El Grup Griñó va reafirmar ahir, amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, la seua aposta per l’economia circular i la preservació del planeta. L’empresa tracta més d’1,8 milions de tones a l’any, maximitzant la recuperació de recursos reutilitzables i energia verda. Joan Griñó, president del Grup Griñó, subratlla la importància de la gestió sostenible dels residus davant del context actual de crisi climàtica. “La nostra estratègia no només optimitza la recuperació i avaluació de materials, sinó que també minimitza l’impacte ambiental global, afavoreix un model de producció més net i dona cabuda a un desenvolupament sostenible i circular que posa al centre la preservació del planeta”, va afirmar.
Durant 2024, Grup Griñó va generar prop de 62 milions de kWh d’energia 100% renovable a partir del biogàs produït en la digestió anaeròbia de residus i la captació d’emissions en dipòsits controlats, la gasificació de biomassa i CSR, i les instal·lacions fotovoltaiques. D’aquesta energia, un 38% es va consumir internament per a processos com la depuradora d’aigües i altres instal·lacions, mentre que el 62% es va exportar a la xarxa.
A més, el 99% de l’electricitat adquirida pel grup a Espanya compta amb garanties d’origen renovable. En aquest context, el grup ha aconseguit reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle evitant l’alliberament de 273.200 tones de CO2. Aquest resultat s’emmarca dins de l’adhesió des del 2019 al Programa d’Acords Voluntaris, impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que promou la reducció d’emissions més enllà de la normativa.
Durant l’any 2024, va reutilitzar 124.400 metres cúbics d’aigua depurada i pluvial per alimentar processos industrials i regar els seus espais verds, minimitzant el consum d’aigua potable. A més, la companyia ha descontaminat 2 milions de metres quadrats de sòls de tercers, reafirmant el compromís amb la restauració ambiental i la preservació dels ecosistemes.