Nou màxim històric del bitcoin: frega els 112.000 dòlars
La criptodivisa es revaloritza un 18% des que va començar l’any
El bitcoin, la criptomoneda més utilitzada i coneguda del mercat, revalida aquest dijous màxims històrics a prop dels 112.000 dòlars, en un context de debilitat del dòlar i els dubtes pel dèficit fiscal dels Estats Units. Pocs minuts abans de les 6.00 hores d’aquest dijous (4.00 GMT), la criptomoneda ha arribat a tocar els 111.878 dòlars, encara que després ha perdut força.
A les 7.15 hores (5.15 GMT), puja l’1,53 %, fins els 111.382 dòlars, segons dades de Bloomberg recollides per l'agència EFE. El bitcoin supera aquest dijous els rècords assolits en la vigília. L’últim d’ells, en els 109.856 dòlars. La criptomoneda no cotitzava en màxims des del passat 20 de gener, dia en què el president nord-americà, Donald Trump, va iniciar el seu mandat. Tal com ha explicat analista de mercats Manuel Pinto, la criptomoneda es beneficia, principalment, de la debilitat del dòlar i de la creixent preocupació pel dèficit fiscal dels EUA.
Així mateix, afegeix, es veu impulsat per "l’optimisme entorn de la regulació de les stablecoins (criptomonedes vinculades a un actiu més estable) i un gir favorable en l’enfocament regulatori sota l’administració Trump". Per la seua part, l’analista expert en criptoactivos de la plataforma eToro, Simon Peters, l’escalada del bitcoin respon que es preveu que la liquiditat global augmenti al llarg de l’any.
"La recent rebaixa de la qualificació creditícia dels Estats Units i la quantitat de deute que necessita refinançar-se aquest any" podria afectar "a la demanda actual de bons del Tresor de nova emissió", que faria que la Reserva Federal nord-americana (Fed) proporcioni l’efectiu per a aquests bons i augmenti el seu balanç, afegeix. "Tradicionalment el preu del bitcoin ha augmentat en línia amb el creixement del balanç de la Fed", assegura. La criptodivisa es revaloritza en l’entorn al 18 % des que va començar l’any.