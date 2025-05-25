EMPRESES
BonÀrea cooperativa supera els cinc milions de benefici net al llarg del 2024
Destaca la tasca dels socis, ramaders i agricultors com a pilar fonamental de la Corporació
BonÀrea Cooperativa va tancar l’any passat amb un volum de vendes de 324 milions d’euros, una xifra que suposa un descens del 8,90 per cent respecte a l’exercici del 2023. Paral·lelament, el benefici després d’impostos es va elevar un 10,24 per cent i va assolir els 5,11 milions, segons les dades de l’entitat associativa. El cash flow net és de 7.960.740 euros (+10,24%).
La plantilla al tancament de l’exercici era de 213 persones, la qual cosa suposa l’ampliació en dos treballadors. El nombre de socis de la cooperativa es va situar en 11.640, després de la baixa de 41. Del total, 10.142 socis són persones físiques; 106, societats cooperatives; i 1.392, corresponents a altres formes jurídiques.
Les inversions de la cooperativa de Guissona van arribar als 8,25 milions d’euros. Destaca de forma especial la xifra destinada a la reposició de les verres, amb prop de 5,3 milions. D’altra banda, la cooperativa explica que “continuem amb les millores productives i mediambientals a la incubadora de Verdú i a les granges pròpies de producció de porcí, a les quals hem afegit una nova granja de producció de garrins a la Segarra, a Hostafrancs”.
Per la seua banda, el director general de bonÀrea Cooperativa, Jaume Alsina Cornellana, va explicar que “els bons resultats que hem assolit aquest any a bonÀrea Cooperativa reflecteixen l’èxit d’un model únic i plenament consolidat, basat en la integració, l’eficiència i la proximitat. Aquest assoliment no seria possible sense la implicació directa de tots els socis i grangers que formen part del sistema integrat, així com del conjunt de professionals que treballen cada dia amb compromís i visió de futur”.
“A bonÀrea apostem fermament per generar valor en origen, impulsant un model que garanteix la qualitat, la traçabilitat i la sostenibilitat a tota la cadena. La nostra força resideix en el treball cooperatiu, en la confiança mútua i en la suma d’esforços entre productors, tècnics i equips especialitzats. Avui més que mai, volem agrair la tasca fonamental dels nostres socis, ramaders i agricultors, els veritables pilars del projecte bonÀrea, i reafirmar el nostre compromís amb un creixement equilibrat, eficient i responsable que beneficiï tots els territoris on operem. Fa 65 anys que teixim vincles únics amb els nostres empleats, agricultors i ramaders, també amb la comunitat local i el nostre entorn rural”, va afegir.
Així mateix, va afirmar que “al llarg del temps, hem apostat per la innovació constant i per generar valor per a totes les baules de la nostra cadena. Sempre, amb una alta implicació en l’entorn rural, que al final és el veritable pilar per a la producció d’aliments de qualitat i proximitat”.