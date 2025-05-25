EMPRESES
UniSCool, tecnologia de futur
L’empresa lleidatana aconsegueix estalvis del 70% d’energia en els processos de refrigeració per a electrònica avançada. Compta amb tres línies de producte i les primeres patents
Universal Smart Cooling (UniSCool) és un exemple d’empresa innovadora de Lleida centrada en el camp de la refrigeració dels centres de dades. Una de les seues cofundadores, Montse Vilarrubí, explica que aquests consumeixen entorn d’un 5% de l’energia total i la meitat es destina a la refrigeració. El gran resultat dels treballs de UniSCool és aconseguir estalvis del 70% d’aquesta energia i, a més, importants reduccions en les necessitats d’aigua per a la refrigeració de xips i centres de dades.
La utilització de circuits tancats d’aigua, explica Vilarrubí, evita que es produeixin pèrdues dins dels centres de dades i limita les necessitats del líquid. Afirma que estudis sobre refrigeració líquida estimen reduccions del 90 i fins i tot el 95%, però admet que és molt difícil fer una estimació.
La companyia compta amb tres línies de productes. El primer ja ha estat provat en diferents centres de dades i preveu ben aviat fer les primeres instal·lacions de refrigeració líquida de centres de l’Estat. Parlem de tecnologies avançades i amb la primera patent als Estats Units i a l’espera de tancar-les també per al Canadà i Europa.
Al juliol preveuen llançar-ne dos de més avançades encara. Aquesta companyia es troba en creixement i obren una ronda de finançament que confien tancar després de l’estiu, amb la qual esperen aconseguir dos milions d’euros.
UniSCool és una spin-off de la Universitat de Lleida i la Université de Sherbrooke, on la tecnologia ha estat prèviament desenvolupada a través de diferents projectes amb finançament nacional i internacional. El capital de la companyia es reparteix entre els quatre socis fundadors, que compten amb el 75%, als quals se sumen les dos universitats, amb un 5% cada una, a banda de la Fundació Mobile World Capital i una petita participació de business angel.
En l’actualitat treballa al campus de la UdL, però el creixement de la seua activitat fa que s’estiguin quedant justos d’espai, com explica Vilarrubí, i el pròxim pas pot ser traslladar-se al Parc Tecnològic, on la firma té la seu social.
D’altra banda, la companyia ha aconseguit diferents reconeixements, entre els quals destaca haver quedat entre els finalistes del Premis EmprènXXI, impulsats per CaixaBank a través de DayOne.