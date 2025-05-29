Les 185 cooperatives agràries de la FCAC encadenen quatre anys a l'alça amb una facturació de 2.320 milions el 2023
El cooperativisme representa el 37% de la producció final agrària de Catalunya
Les 185 empreses cooperatives que formen part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han augmentat la facturació per quart any consecutiu fins a arribar als 2.320,5 milions d'euros el 2023, l'últim exercici analitzat. Suposa un increment de 42 milions d'euros, un 1,8% més respecte a l'anterior exercici i un 21,7% més si es compara amb la mitjana dels quatre anys previs. Són xifres que la FCAC ha donat a conèixer aquest dijous a la 42a assemblea general que ha celebrat a Arbeca (Garrigues) i que ha aplegat unes 300 persones entre representants de cooperatives agràries, responsables institucionals i de l'entorn econòmic i social. Les cooperatives representen el 37% de tota la producció agrària del país.
El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha destacat el creixement de les cooperatives enmig de "moltes situacions complexes", com ara la guerra a Ucraïna, diversos episodis de gelades i pedregades i anuncis d'aranzels.
Pel que fa als diferents factors que han propiciat aquest creixement, n'ha destacat el bon moment que ha viscut el moment ramader, la professionalització creixent dels productes elaborats i l'increment del preu de l'oli d'oliva, entre altres.
Dels 2.320,5 milions d'euros facturats el 2023, la meitat corresponen a cooperatives de la demarcació de Lleida amb un total de 1.195 milions d'euros. Aquesta xifra, però, suposa un lleuger descens d'uns 22,5 milions (-1,9%). Pel contrari, la demarcació on més ha augmentat la facturació és Barcelona amb un increment del 8,5% i ja se situa en 468,1 milions. Al camp de Tarragona les cooperatives han facturat 337,5 milions (+4,7%); a Terres de l'Ebre 170,3 milions (-0,9%), i a les comarques gironines 149,6 milions (+10,6%).
Cooperatives més grans
Les 185 empreses cooperatives aglutinen 32.214 socis productors i estan presents a un total de 33 comarques catalanes. Gairebé un terç són entitats centenàries i un 73% tenen més de cinquanta anys. El major nombre de cooperatives es concentra a la demarcació de Lleida (58 cooperatives) i Tarragona (56). A les Terres de l'Ebre n’hi ha 30; a Barcelona, 25 i a Girona, 16. Les comarques on hi ha més cooperatives són el Segrià (21), les Garrigues (18), el Baix Camp (16), l'Alt Camp (11) i el Priorat (10).
D'altra banda, s'ha consolidat el progressiu procés de concentració empresarial, amb una facturació mitjana per cooperativa de 12 milions d'euros. La facturació per persona treballadora és de 543.700 euros, màxim històric, mentre que per soci productor se situa en 69.843 euros.
42a assemblea general de la FCAC
L'assemblea general d'aquest dijous també ha servit per ratificar l'elecció de Jordi Saltiveri com a nou responsable de ramaderia i llet. Saltiveri, de 29 anys, forma part del grup de joves de les cooperatives agràries i agafa el relleu a Ramon Armengol, actualment director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat.
Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha presidit l'acte de cloenda de l'assemblea, on ha destacat l'important paper de les cooperatives en el sector agroalimentari.