AGRICULTURA
Exigeixen una millor gestió de la tuberculosi bovina
El Gremi de la Pagesia va explicar al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la preocupació del sector per la gestió dels casos de tuberculosi detectats en diverses explotacions ramaderes de Catalunya i li va manifestar el seu rebuig i el del sector ramader a l’aplicació de buits sanitaris sense disposar de conclusions sòlides i sense haver esgotat totes les proves diagnòstiques disponibles. Segons un comunicat, el Gremi va assenyalar que “la solució per als casos de tuberculosi no implica sacrificar els animals de les granges afectades si no es millora prèviament la gestió de la fauna salvatge, que pot ser el transmissor de la malaltia”. La conselleria, segons el Gremi, va informar que s’està treballant en un sistema més eficient per a la gestió de la fauna cinegètica, encara que l’entitat va explicar que “sembla que s’està improvisant”.