Capital lleidatà licita per la firma d’impressió BCN3D
Un grup d’empresaris, liderats per Francesc Adell i Inversions Vall 2012. Ofereixen 1 milió per la firma d’impressores 3D
La firma catalana Barcelona Three Dimensional Printers, que opera sota el nom comercial BCN3D, ha sol·licitat concurs voluntari de creditors amb una oferta d’adquisició de la seua unitat productiva a sobre de la taula protagonitzada per capital lleidatà, segons va informar ahir Expansión. La proposta de compra està liderada per l’empresari Francesc Adell Poch, un professional amb coneixements i experiència en l’àmbit de la impressió 3D, sector a què BCN3D es dedica des dels seus inicis com a projecte universitari el 2011. Actualment, Adell és professor de la Universitat de Lleida en el màster de Nous Sistemes de Fabricació Avançada i a la Universitat Politècnica de Catalunya en el màster d’Impressió 3D. A més, segons la mateixa font, l’oferent compta amb el suport financer d’un grup d’inversors de Lleida liderats per les societats Inversions Vall 2012 i Terberfer, que han compromès els fons necessaris per a l’adquisició de la unitat productiva i el manteniment del negoci després de l’operació. Inversions Vall 2012 és propietat al 100% de la societat Alimentpecuar, el soci únic del qual és Spirit Capital, la patrimonial d’Òscar Vall Esquerda, membre de la família propietària del grup agroalimentari Vall Companys. Per la seua part, Terberfer té com a administradors solidaris Francisco Javier Farré Domingo i Maria Carmen Valentí Moreno. El seu objectiu, segons afirma Expansión, és assegurar la viabilitat de la firma i conservar tots els llocs de treball mitjançant subrogació. L’oferta inclou la planta de BCN3D al polígon Lleida Park de la capital lleidatana i una oficina a Sant Feliu de Llobregat. BCN3D va facturar 4,4 milions el 2023 i va perdre 1,03 milions. El valor total de l’adquisició ascendeix a poc més d’un milió d’euros, que inclou la indemnització a treballadors, els principals contractes amb proveïdors, el finançament per mantenir l’activitat fins a tancar la transacció i la compra en metàl·lic. L’oferta ha de ser aprovada pel Jutjat Mercantil.