PROJECTES
Eva Chica Carrillo, emprenedora, 54 anys: «A Lleida hem de treure’ns els complexos»
Fundació Pimec ajuda 25 lleidatans a trobar una segona oportunitat
Emprendre, reprendre l’activitat després d’un període allunyat del món econòmic o trobar fórmules per fer front a deutes que escanyen l’activitat són tasques difícils. En aquest marc treballa la Fundació Pimec amb el seu programa Emppersona, dirigit tant a autònoms com a emprenedors en conflictes, explica la directora de la Fundació, Marta Amorós. El programa ja ha ajudat a trobar un nou camí o una segona oportunitat a 2.355 persones empresàries i autònomes, de les quals vint-i-cinc són de les comarques de Lleida. “Posem les persones al centre i portem a terme un acompanyament personal i empresarial”, indica, un treball en el qual tenen un paper capital els més de trenta voluntaris especialistes en diferents aspectes, com poden ser fiscalitat o comptabilitat, per posar alguns exemples. “Tenim des de casos de persones que han de buscar una alternativa al tancament del seu negoci per arrossegar deutes de la mateixa activitat o de la família, fins a joves que en moltes ocasions van al banc i no aconsegueixen finançament. Nosaltres els ajudem en la recerca d’un microcrèdit, per exemple”, indica.
El 46% de les persones que han participat en el programa Emppersona són dones i el 54% homes, i els sectors de la seua activitat són molt diversos, encara que provenen, majoritàriament, del comerç, seguit de l’immobiliari i activitats relacionades amb la salut. En moltes ocasions, aquesta activitat de la Fundació Pimec recull les necessitats de persones que per la seua edat es troben amb especials dificultats al mercat. De fet, el 56% és major de 45 anys i d’aquest grup, el 79% en tenen més de 50. El perfil dels emprenedors que busquen aquest suport especial per fer realitat els seus somnis és divers. El 56% disposa de formació universitària i el 40%, de secundària. El 55% de les persones estan a l’atur i un 30% té dret a algun tipus d’ajut econòmic.
La recaptació de la pròxima Nit Empresarial Premis Pimec, que se celebrarà el dia 12 de juny al Palau Sant Jordi, es destinarà al finançament d’aquest Emppersona-Segona Oportunitat.
Eva Chica Carrillo, emprenedora, 54 anys: «A Lleida hem de treure’ns els complexos»
Eva Chica de Cervera és la viva imatge de la dona feta a si mateixa. Treballa des dels 22 anys en l’hostaleria i dibuixa la seua trajectòria com una roda: de la cuina tradicional va passar a una de més moderna i elitista, per després tornar a la de tota la vida. Després de ser mare, els problemes per compaginar la feina amb la vida personal la van portar a embarcar-se en l’aventura d’emprendre. L’Eva explica que els inicis van ser durs, ja que els bancs no li donaven finançament i va haver de sobreviure “esdeveniment a esdeveniment”. Sense menú establert, el seu projecte Txica dxef es basa a adaptar-se a les peticions gastronòmiques dels seus clients. Es considera una defensora de la cuina de temporada i els productes locals: “A Lleida hem de treure’ns els complexos”, assegura, alhora que empeny a “ser creatius amb el que és nostre” en lloc de glorificar allò de fora. També s’allunya del concepte actual de cuina saludable i denuncia la hipocresia sobre la sostenibilitat: “Com poden algunes empreses tenir tots els certificats i després utilitzar plats i coberts de plàstic en lloc de tenir vaixella?”, es pregunta. A més, demana valorar el paper de la dona xef, moltes vegades invisibilitzat.
L’actual base d’operacions de l’Eva es troba a la localitat dels Arcs, al Pla d’Urgell, on està reformant el seu espai per oferir menjar per encàrrec, fer pa i organitzar activitats per als veïns. A més, fa tallers de cuina de tota classe. Malgrat les dificultats, l’Eva té una mica més de llibertat per a la conciliació i creu que “cal saber dir que no”, malgrat que la burocràcia pugui superar-te. Segons l’Eva, l’ajuda de l’administració és escassa i els projectes de les entitats estan allunyats de la realitat i els petits emprenedors. “No es poden aplicar les mateixes normatives a Barcelona que en un poble de Lleida” opina la cerverina, que en aquest sentit valora la figura de Pimec com “un suport” que “comprèn l’emprenedor”. L’Eva assegura que “tant de bo hagués emprès abans” i anima els joves a “no seguir el camí marcat” i “arriscar-se a fracassar”.