El preu dels cotxes nous puja un 38% des de 2019: aquests són els models que més es disparen
La mitjana del cost d’un vehicle nou en concessionari assoleix els 40.582 euros en el primer quadrimestre de 2025, gairebé el doble que l’increment de la inflació
El preu mitjà d’adquisició d’automòbils nous en concessionaris oficials espanyols ha experimentat un increment del 38,1% durant el primer quadrimestre de 2025 en comparació amb el mateix període de 2019, any previ a la pandèmia. Segons revela el 'Barómetro VN', elaborat conjuntament per Coches.com i l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam), el cost mitjà se situa actualment en 40.582 euros, la qual cosa suposa un augment d’11.190 euros respecte als valors prepandèmia.
Aquest significatiu increment pràcticament duplica la pujada del 21% registrada en la inflació durant els últims sis anys. A més, l’estudi confirma que només a l’últim exercici els preus han augmentat un 9,2%, passant de 37.141 euros a la xifra actual. Aquesta escalada de preus ha tingut un impacte directe en les vendes, doncs mentre en el primer quadrimestre de 2019 es van comercialitzar 436.328 unitats, fins abril de 2025 tot just s’han matriculat 377.889 vehicles, la qual cosa representa una caiguda del 13,4%.
Carlos Blanco, conseller delegat de Coches.com, assenyala que "malgrat un bon primer quadrimestre el 2025, les matriculacions es troben encara per sota de les xifres prepandèmia. El client ha de saber que hi ha factors externs al sector claus en l’encariment dels vehicles; la regulació a Europa amb normatives mediambientals o implantació de sistemes d’ajuts a la conducció (ADAS)". El directiu també adverteix que "l’adopció de normatives més estrictes com l’EURO 7, els aranzels o la necessitat de complir els objectius establerts per CAFE podria influir en el preu dels vehicles", encara que matisa que l’acceleració de l’electrificació i l’entrada de competidors xinesos podrien corregir aquesta tendència alcista.
Reducció dràstica de models assequibles al mercat espanyol
L’oferta de vehicles amb preus accessibles s’ha reduït considerablement en els últims anys. Si el 2019 existien 104 models (el 38% del total) que podien adquirir-se per menys de 17.731 euros, actualment només hi ha 60 models (el 21% del parc automobilístic) amb preus iguals o inferiors a 23.774 euros. Aquesta xifra representa un encariment mitjà de 6.043 euros en el segment de vehicles assequibles.
El panorama resulta encara més complicat per als consumidors interessats en la mobilitat sostenible. Dels 285 models disponibles actualment al mercat espanyol, només 31 són electrificats amb preus iguals o inferiors a 23.774 euros, dels quals 26 corresponen a semihíbrids de gasolina i tot just cinc són totalment elèctrics. Davant d’aquesta situació, Carlos Blanco considera que "encara són necessaris ajuts per vèncer la bretxa del preu respecte a models de combustió, a més de superar la por de apostar per una nova tecnologia."
Els models més populars disparen el seu preu mitjà
L’encariment ha afectat especialment els vehicles més demandats pels consumidors espanyols. El 2019, el preu mitjà dels deu models més venuts s’acostava als 20.000 euros, amb només tres referències per sobre d’aquesta quantitat. Sis anys després, el cost mitjà entre els més comercialitzats ha escalat fins els 29.645 euros, més de 10.000 euros de diferència.
El rànquing de vendes també ha tingut modificacions. Si el 2019 el Seat León liderava el mercat amb un preu mitjà de 21.627 euros, seguit del Nissan Qashqai (25.345 euros) i el Dàcia Sandero (9.640 euros), en l’actualitat és precisament el Sandero que encapçala les vendes, encara que el seu preu ha augmentat fins els 15.317 euros. Li segueixen el MG ZS (22.558 euros), el Seat Ibiza (21.350 euros), el Renault Captur (25.807 euros) i el Nissan Qashqai, el cost dels quals s’ha disparat fins els 38.275 euros.
Quines marques han augmentat més els seus preus?
L’anàlisi per fabricants revela que totes les marques han incrementat els preus mitjans de les seues gammes des de 2019, encara que amb diferències significatives. Només algunes companyies han contingut les pujades per sota de la mitjana del mercat: Citroën (+20,78%), Cupra (21,55%), Jeep (16,57%), Mitsubishi (+19,07%), Renault (+7,93%) i Seat (+18,26%). Segons el baròmetre, aquestes marques en tenen en comú "pocs d’endollables en les seues gammes o en la part baixa dels seus catàlegs".
En l’extrem oposat, destaquen els fabricants que han modificat el seu posicionament o han apostat fortament per l’electrificació. Smart encapçala la llista amb un increment del 156,96% des d’abril de 2019, seguida de Dàcia (+83,57%), Mercedes (+61,26%) i BMW (+58%).
Factors que influeixen en l’encariment dels automòbils
L’augment dels preus en el sector automobilístic respon a múltiples factors interrelacionats. Les exigents normatives mediambientals europees han obligat els fabricants a realitzar costoses inversions en tecnologies més netes. La implementació obligatòria de sistemes de seguretat avançats (ADAS) també ha contribuït a l’encariment dels vehicles nous.
A aquests factors regulatoris se sumen les disrupcions a la cadena de subministrament experimentades després de la pandèmia, que van provocar escassetat de components essencials com els semiconductors. Aquesta situació va generar colls de botella a la producció i, conseqüentment, una reducció de l’oferta davant una demanda que s’ha anat recuperant progressivament.
La transició cap a la mobilitat elèctrica representa un altre factor determinant. El desenvolupament de bateries i sistemes de propulsió alternatius requereix grans inversions que els fabricants traslladen parcialment al preu final. Tanmateix, l’entrada de nous competidors, especialment d’origen xinès, podria pressionar a la baixa els preus en els propers anys, especialment en el segment dels vehicles electrificats.
Com afecta la pujada de preus a les vendes de vehicles?
L’increment sostingut dels preus ha provocat un efecte directe en la capacitat adquisitiva dels consumidors espanyols. Amb un augment del 38,1% davant una inflació del 21% en sis anys, la bretxa entre el poder adquisitiu mitjà i el cost d’un vehicle nou s’ha eixamplat considerablement.
Aquesta situació explica en gran manera la caiguda del 13,4% en les matriculacions respecte a 2019. Molts compradors potencials han optat per retardar la seua decisió de compra, allargar la vida estri dels seus vehicles actuals o decantar-se pel mercat d’ocasió, que també ha experimentat increments de preus, encara que menys pronunciats que en el segment de nous.