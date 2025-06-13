La inflació a la província de Lleida es manté al maig en el 2%
Baixa el preu del transport, mentre que s'encareixen els aliments, l'electricitat o la roba
L'Índex de Preus de Consum (IPC) anual s'ha mantingut en el 2% al maig a la província de Lleida, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es modera, així, el descens dels preus iniciat al mes de març.
L'estancament es deu pel descens dels preus del transport (-2,8%) respecte al mateix mes de l'any passat, mentre que d'altres productes s'han encarit, com és el cas de la roba i el calçat (4,5%), el grup que inclou aigua, electricitat i gas (3,4%) i també omplir el cistell de la compra, que resulta un 2,6% més car que fa un any.
Al conjunt de Catalunya, la inflació s'ha situat en l'1,8%, el nivell més baix des de setembre passat.