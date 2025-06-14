Vertix aposta per comprar habitatge davant de llogar
Cesce reivindica l’empresa familiar
El constructor immobiliari nascut a Belianes (Urgell) i president de Vertix, Felip Massot, va defensar la compra d’habitatges en detriment del lloguer i va animar les administracions a impulsar polítiques per “promocionar-lo”. “El 84% dels espanyols tenen habitatge de propietat i a Catalunya la xifra és del 80%”, va afirmar. Així mateix, va insistir que “no podem tornar enrere i impulsar el lloguer, seria un greu error”, va considerar. El constructor lleidatà, que va estar acompanyat per la seua filla, Elena Massot, va participar en la Taula d’Estratègies Empresarials, centrada en casos de successió i relleu generacional en empreses familiars. La seua filla va recomanar als empresaris disposar d’“un protocol familiar que ajudi a gestionar la governança i a prevenir conflictes i a no desautoritzar mai el que lidera”.
També hi van participar Lluís i Marc Morillas, president i CEO de Morillas Brand. Va presentar la taula el director territorial de Catalunya de Cesce, Joaquim Montsant, que va reivindicar l’empresa familiar a Catalunya, assenyalant que forma “el 90% del teixit empresarial i representa el 60% del PIB català”.