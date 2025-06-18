LABORAL
El 65% de lleidatans amb subsidi d’atur són majors de 50 anys
A la província el perceben un total de 3.871 treballadors sèniors, un 7,23% més que fa un any. Del total de beneficiaris, més del 60 per cent són dones
Un total de 3.871 lleidatans majors de 50 anys cobren un subsidi d’atur, xifra que representa prop del 65% del total de les persones que perceben aquesta prestació a la província. Suposa un 7,23% més que aquells que la rebien un any enrere i un 27,8% per sobre de les dades del 2020, segons es reflecteix en les últimes dades publicades pel ministeri de Treball, referents al mes d’abril. A més, del total de treballadors sèniors beneficiaris d’aquesta ajuda, el 60,7% són dones. “L’increment dels subsidis d’atur entre els majors de 50 anys no només obeeix a l’envelliment de la població, sinó també a les barreres que afronten per mantenir-se actius al mercat laboral”, afirma el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero.
Segons el 17è informe #TuEdadEsUnTesoro, de l’Observatori de la Vulnerabilitat i l’Ocupació de la Fundació, en el conjunt d’Espanya actualment, el 70,6% de les persones que perceben subsidi d’atur supera els 50 anys, mentre que fa un lustre representaven el 55,8%. Aquest percentatge del 70,6% es dispara en zones com el País Basc (80,4%), la Rioja (78,8%) o la Comunitat de Madrid (78,6%), a causa, entre altres factors, del patró sectorial d’aquests territoris.
D’acord amb l’informe, un 55,2% de les persones sèniors es planteja treballar en l’economia irregular, sense cotitzar a la Seguretat Social, mentre que el 65% dels sèniors aturats de llarga durada reconeix haver perdut l’autoestima a causa de l’atur prolongat.
Així mateix, l’estudi apunta que les persones majors de 50 anys estan especialment exposades a l’atur de llarga durada: un 55,4% supera l’any buscant feina, davant del 38% general. Segons Mesonero, aquest augment es produeix, a més, en un context de creixement econòmic, la qual cosa evidencia una desconnexió entre l’evolució de l’economia i la inclusió dels sèniors en l’ocupació.
“Davant de la falta d’oportunitats reals, en moltes ocasions opten per mantenir-se en el subsidi fins a assolir l’edat de jubilació”, assenyala el director general.
D’altra banda, el cost laboral per treballador a Catalunya va registrar un nou rècord en un primer trimestre amb 3.390 euros, un 4,2% més respecte al mateix període del 2024 (3.250 euros), segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. El cost laboral inclou salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, indemnitzacions i prestacions.