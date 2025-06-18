SEGRE

LABORAL

El 65% de lleidatans amb subsidi d’atur són majors de 50 anys

A la província el perceben un total de 3.871 treballadors sèniors, un 7,23% més que fa un any. Del total de beneficiaris, més del 60 per cent són dones

Personal atenent a l’oficina del SEPE-SOC de Lleida, ubicada a Cappont. - GERARD HOYAS

Personal atenent a l’oficina del SEPE-SOC de Lleida, ubicada a Cappont. - GERARD HOYAS

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un total de 3.871 lleidatans majors de 50 anys cobren un subsidi d’atur, xifra que representa prop del 65% del total de les persones que perceben aquesta prestació a la província. Suposa un 7,23% més que aquells que la rebien un any enrere i un 27,8% per sobre de les dades del 2020, segons es reflecteix en les últimes dades publicades pel ministeri de Treball, referents al mes d’abril. A més, del total de treballadors sèniors beneficiaris d’aquesta ajuda, el 60,7% són dones. “L’increment dels subsidis d’atur entre els majors de 50 anys no només obeeix a l’envelliment de la població, sinó també a les barreres que afronten per mantenir-se actius al mercat laboral”, afirma el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero.

Segons el 17è informe #TuEdadEsUnTesoro, de l’Observatori de la Vulnerabilitat i l’Ocupació de la Fundació, en el conjunt d’Espanya actualment, el 70,6% de les persones que perceben subsidi d’atur supera els 50 anys, mentre que fa un lustre representaven el 55,8%. Aquest percentatge del 70,6% es dispara en zones com el País Basc (80,4%), la Rioja (78,8%) o la Comunitat de Madrid (78,6%), a causa, entre altres factors, del patró sectorial d’aquests territoris.

D’acord amb l’informe, un 55,2% de les persones sèniors es planteja treballar en l’economia irregular, sense cotitzar a la Seguretat Social, mentre que el 65% dels sèniors aturats de llarga durada reconeix haver perdut l’autoestima a causa de l’atur prolongat.

Així mateix, l’estudi apunta que les persones majors de 50 anys estan especialment exposades a l’atur de llarga durada: un 55,4% supera l’any buscant feina, davant del 38% general. Segons Mesonero, aquest augment es produeix, a més, en un context de creixement econòmic, la qual cosa evidencia una desconnexió entre l’evolució de l’economia i la inclusió dels sèniors en l’ocupació.

“Davant de la falta d’oportunitats reals, en moltes ocasions opten per mantenir-se en el subsidi fins a assolir l’edat de jubilació”, assenyala el director general.

D’altra banda, el cost laboral per treballador a Catalunya va registrar un nou rècord en un primer trimestre amb 3.390 euros, un 4,2% més respecte al mateix període del 2024 (3.250 euros), segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. El cost laboral inclou salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, indemnitzacions i prestacions.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking