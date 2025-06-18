EMPRESES
El benefici de Damm creix el 35%, fins a 175 milions
Damm va tancar el seu exercici 2024 amb un benefici net de 175 milions d’euros, un 35% més que l’any anterior per l’“evolució positiva de l’activitat als seus principals mercats, juntament amb una eficient gestió operativa i de costos”.
El grup, que compta amb la malteria La Moravia aBell-lloc d’Urgell, va tancar l’any amb una facturació de 2.025 milions d’euros, per la qual cosa supera els dos mil milions en vendes per segon any consecutiu, xifra que s’anticipa al fixat en el pla estratègic per al conmemorable any 2026. El resultat brut d’explotació (ebitda), per la seua part, va superar els 320 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 7% respecte a l’any anterior. La divisió de begudes de l’empresa, que inclou cervesa, aigua, refrescos i productes lactis, va vendre 21 milions d’hectolitres el 2024, a la qual cosa va sumar una evolució “positiva de les àrees de restauració i distribució capil·lar, que van contribuir a la consolidació dels ingressos del grup”. Damm va destacar que durant el 2024 va firmar un acord amb Nestlé per produir, comercialitzar i distribuir Nestea a Espanya, Andorra, Gibraltar i Portugal a partir d’aquest any, en el marc de la seua estratègia de diversificació i la recerca de noves oportunitats.