AGRICULTURA
El Consell de Producció Ecològica estrena junta
Rafael Ramon Martorell, viticultor ecològic de l'lt Penedès i president de Covides, va ser elegit ahir com a president de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) en l’acte de constitució de l’organisme. Per la seua part, Gemma Llanes, productora de poma i pera ecològica d’Ivars d’Urgell, va ser elegida com la vicepresidenta.
Ambdós formaven part la candidatura Impulsem l’ecològic, garantia de futur, en la subsecció de productors, integrada per Unió de Pagesos, l’FCAC, l’Associació Vinícola Catalana (AVC) i l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (AE2), que va guanyar les eleccions al CCPAE del 27 de maig, revalidant l’entrada de tots els candidats que va presentar.
En aquest sentit, el principal objectiu és continuar garantint un model de certificació ecològica pública.