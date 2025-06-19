L’empresa de Cervera Exel Fil, reconeguda amb el premi pime lleidatana de l’any 2025
La firma, dedicada a la producció de filferro i amb més de trenta anys d’experiència en el sector, optarà
ara al guardó a nivell estatal || Atorgat pel Banc Santander i la Cambra de Comerç
L’empresa Exel Fil es va alçar ahir amb el Premi Pime de l’any 2025 de la província de Lleida que atorga el Banc Santander i la Cambra de Comerç, en col·laboració amb el Grup SEGRE i que aquest any celebra la novena edició. La firma, nascuda a Cervera, és líder en la producció de filferro brillant i recuit i acumula a l’esquena més de 30 anys d’experiència en el sector. Exel Fil, que competirà ara pel premi a la millor pime a nivell estatal, va ser valorada pel jurat per ser un referent gràcies a la seua aposta per la sostenibilitat, el seu model de treball innovador i la seua tasca com a generadora d’ocupació i riquesa a la demarcació. El jurat encarregat d’escollir la guanyadora estava format per membres del Banc Santander, la Universitat de Lleida, el diari SEGRE i la Cambra de Comerç. Durant l’entrega del premi, la CEO de la firma, Rebeca Abella, va agrair el guardó a l’“esforç de tot l’equip”.
En l’acte, celebrat a l’oficina que el Banc Santander té a la rambla de Ferran de Lleida, també es van concedir quatre accèssits. L’empresa Niubó Maquinària Agrícola (NB), amb seu a Torregrossa i factories a Juneda i Fraga, va ser premiada amb el d’Internacionalització, per vendre els seus productes a més de 50 països amb presència als cinc continents. En la categoria d’Innovació i Digitalització, el premi va recaure en la firma Imago (Instalaciones y Maquinaria Agroalimentaria Oliva), ubicada a Tàrrega i especialista en solucions d’enginyeria, fabricació de maquinària i acoblament de plantes per als sectors agroalimentari i petfood. Tallers Antoni Miquel, fundada l’any 1976 i amb seu a Sidamon, es va alçar amb l’accèssit en Formació i Ocupació, pel seu foment de la formació de joves i la creació de llocs de treball.
Finalment, el reconeixement en la categoria de Sostenibilitat va ser per a la firma B. Biosca, especialitzada en la construcció, per la seua aposta pels processos sostenibles.
Els quatre es presentaran també a nivell estatal en les se· ues respectives categories. Unes seixanta petites i mitjanes empreses lleidatanes es van inscriure a la convocatòria d’aquest any. Aquests premis tenen per objectiu reconèixer l’acompliment de les pimes, l’activitat de les quals és vital per al desenvolupament territorial.
"És un reconeixement al treball i l’esforç de les pimes"
La directora territorial del Banc Santander a Catalunya, Sonia Colomer, va afirmar que aquests guardons volen servir per reconèixer el treball i l’esforç que fan les petites i mitjanes empreses, que va afirmar són el “99% del teixit empresarial de Catalunya i generen el 66% de l’ocupació i el 60% de la riquesa”. Va afegir que són un pilar fonamental per “combatre la despoblació”. Per la seua part, el gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, va instar a la col·laboració entre empreses i centres educatius. “Aquí es formen els futurs treballadors”, va afirmar