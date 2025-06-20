Els constructors aposten per la rehabilitació tèrmica
Núria Cervós, presidenta del Gremi de Constructors Terres de Lleida, va alertar que Espanya és a la cua en eficiència energètica i que “hi ha molt poca demanda d’edificis sostenibles” en part, va assenyalar, perquè domina la creença que promoure la construcció verda és car. Ho és, va admetre, però “el cost és molt recuperable a llarg termini”. Cervós va apuntar que la construcció és un sector clau en la reducció de les emissions de CO2 perquè és responsable del 36% del diòxid de carboni que es genera actualment al planeta. Va defensar, en aquest sentit, que “cal promoure la rehabilitació tèrmica”. Amb un parc de 25 milions d’habitatges, que consumeixen el 25% de l’energia del país, que va a l’alça, va dir, cal posar fi a la idea que rehabilitar implica esmenar deficiències. A més, “a Espanya hi ha molt poca demanda d’edificis sostenibles. Tenim la idea que la promoció verda és cara. Però el cost és molt recuperable a llarg termini”.
Luisa Cabeza, directora de l’Institut d’Innovació i Investigació en Sostenibilitat (Inspires), va oferir la seua ajuda als ajuntaments que tinguin dificultats per tramitar projectes subvencionats per evitar que retornin els ajuts.
Marta Gràcia, de Balenyà Sostenible, va explicar que Catalunya va tancar el 2024 amb 45 comunitats energètiques, 15 més que l’any anterior, i que està previst tancar aquest any amb unes 65. La de Balenyà es va crear el 2021 i proveeix 1.200 famílies.