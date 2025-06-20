EL
“Sense els bombatges hidràulics no hi haurà transició energètica”
“Les centrals nuclears (que concentren el 59% de la generació a Catalunya) poden tancar-se però portem molt retard” en el desplegament de fonts alternatives de producció d’energia. Antoni Tahull, enginyer i membre de la comissió d’energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, va coincidir ahir amb l’economista i polític Ramon Tremosa que “sense el bombatge hidràulic no hi ha transició energètica” i va defensar tres grans projectes d’ampliació o construcció de centrals hidràuliques reversibles.
La primera la va batejar com a Gran Moralets i consisteix a triplicar la capacitat de la central reversible dels 200 megawatts actuals a 600. “Pot ser un dels bombatges més importants del món”, va assenyalar Tahull.
Els altres dos se situarien també a la Noguera Ribagorçana i a l’Ebre. Tremosa va assenyalar que el Parlament va avalar per 120 vots dels 135 diputats l’ampliació de Moralets.
De fet, l’Estat va aprovar les obres el 2011 i, segons Tahull, “ens consta que l’administració ha avisat que o bé es desbloqueja el projecte (que va promoure Endesa) o bé la concessió està en risc”. Una de les causes d’aquesta paralització és el projecte d’evacuació de l’energia, segons van confirmar fonts de la companyia.
Jordi Sarradell, responsable de Regulació d’Endesa a Catalunya, també va defensar la pròrroga de les nuclears pel seu important pes en la generació actual. La jornada, titulada El model energètic de Catalunya, va posar també sobre la taula els beneficis de l’autoconsum elèctric.
En aquest sentit, Tahull va dir que “hem d’aconseguir més comunitats energètiques” i una modificació legal que ampliï el radi de connexió del consumidor respecte a la font d’energia per a autoconsum.
Actualment es limita a dos quilòmetres i segons va explicar l’enginyer “a França són 10 quilòmetres en zones periurbanes i 20 en rurals”. Els ponents van defensar el desplegament de les renovables però van avisar, en paraules del mateix Tahull, que “d’alguna manera hem de recórrer a espais protegits per desplegar el que hem de desplegar”.
Tremosa va advertir de l’excés de regulació i burocràcia i va assenyalar que, “com més tardem, més costarà tancar les nuclears”.