L’agricultura regenerativa, amb el reg eficient, claus per al futur del camp
La Fundació Comunitària Raimat Lleida reuneix joves pagesos, professionals del sector, empreses innovadores i institucions. Lleida Alimenta, el moviment transformador del territori
El sector agrari és la base de la societat i de l’economia de les comarques de Lleida i afronta entre els seus reptes la necessitat de garantir el relleu generacional. La Fundació Comunitària Raimat Lleida va organitzar ahir el Dia del Jove Agricultor, en el qual es va reunir una trentena de participants, entre joves agricultors, professionals del sector, empreses innovadores i institucions. Un fòrum en què es va analitzar no només el present de l’agricultura, sinó el futur, que passa per canvis en els sistemes de producció, amb apostes decidides per l’agricultura regenerativa o la modernització dels regadius.
En aquest context, la directora de Sostenibilitat i Assumptes Corporatius de Pepsico va explicar que la companyia treballa a Espanya amb 1.300 agricultors per a la producció de patata, panís i vegetals necessaris per a les produccions de productes del grup, des de les patates Lay’s fins al gaspatxo Alvalle. Va afirmar que fa més de deu anys que els ajuden en la digitalització i sostenibilitat de les seues explotacions. A més, va destacar els resultats de la producció de patata amb cobertura. “L’agricultor veu el sistema com una solució davant d’un clima extrem, malgrat el cost, perquè el rendiment de l’agricultura regenerativa és més gran.”
Gabriel Sevillano, per la seua banda, va explicar alguns dels projectes en els quals treballa Acciona al camp de la reutilització de l’aigua per a regadiu i les tecnologies de precisió i gestió eficient. Una planta regada a manta, va recordar, tot just aprofita el 50 per cent d’un litre d’aigua. Aquest percentatge puja al 90 i fins i tot al 95 per cent, en el reg per degoteig. L’eficiència al camp, va dir, és poder fer més quilos d’aliments amb cada gota.
Laia Mas, experta en sostenibilitat i membre del consell assessor de la Fundació, va posar de relleu el camp i els agricultors. “Sota l’eix Lleida és Regenerativa estem actuant en la transformació dels reptes més sistèmics del sector agroalimentari. Des de com produïm aliments, gestionem l’aigua, conreem els recursos naturals i cooperem. El Dia del Jove Agricultor és un reflex: formar, connectar i donar seguretat als joves que avui comencen.” Va destacar el “projecte que està naixent”, amb referència a Lleida Alimenta. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació Comunitària Raimat Lleida per posicionar Lleida com un territori líder en agroalimentació regenerativa, sostenible i connectada amb el territori.
n Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, va destacar que “el primer principi de l’agricultura regenerativa és la força de la comunitat. Avui, el relleu generacional al camp passa per construir entorns de col·laboració on els joves es formin, es connectin i trobin un futur viable. Lleida té l’oportunitat de convertir-se en un referent internacional si sabem impulsar junts un model agroalimentari amb un impacte econòmic, social i ambiental real”. Per la seua banda, Georgina Alins, investigadora de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, va destacar que “l’agricultura regenerativa ens convida a mirar la terra com un organisme viu. Si volem un futur per al camp, hem de començar per terra, per la biodiversitat i pel respecte als cicles naturals. Jornades com el Dia del Jove Agricultor són fonamentals per fer arribar aquest coneixement” a les mans que ho faran possible.