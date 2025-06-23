Les exportacions de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran es queden amb 912 milions d'euros fins a l’abril, un 4,7% menys que fa un any
La caiguda es nota en els productes alimentaris, begudes i tabac, que perden un 10,3% de vendes
Les exportacions de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran han retrocedit considerablement de gener a abril en comparació al mateix període de fa un any. Tot just arriben als 912,4 milions d'euros, xifra que representa un 4,7% menys, segons dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d’Economia. La caiguda de vendes es nota sobretot en el sector de l’alimentació, les begudes i el tabac, que perden un 10,3% i es queden amb 531,4 milions d'euros. Així i tot, els béns d’equip també reculen un 3% i tot just superen els 101 milions d'euros. La dada mensual d’exportacions lleidatanes també és negativa i amb 223,9 milions d'euros representa un 13,1% menys que el mateix mes l’any 2024. La davallada s’accentua amb els productes alimentaris, que cauen un 21,4% amb 125,1 milions d'euros.
Al conjunt de Catalunya, les vendes a l’estranger entre el gener i l’abril han assolit els 33.178,4 milions d'euros, un 1,2% més que el mateix període fa un any. Els més de 912 milions d'euros que aporten les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran representen el 0,7% del total català. A banda de la de Lleida, l’altra demarcació catalana que està en negatiu durant aquest primer període de l’any és la de Tarragona, que cau un 3,1% en comparació a fa un any amb 3.762,4 milions d'euros.