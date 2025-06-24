Les exportacions lleidatanes han retrocedit un 4,7% fins a l’abril
Sumen 912 milions d’euros, a causa de la baixada de les vendes del sector d’aliments i begudes. Les importacions pugen un 6%, fins a arribar als 696,1 milions
Les exportacions lleidatanes van retrocedir considerablement entre gener i abril en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Les vendes de productes a altres països van assolir els 912,4 milions d’euros, la qual cosa representa un 4,7 per cent menys que durant els primers quatre mesos del 2024, segons la balança comercial publicada ahir pel ministeri d’Economia. Aquest retrocés es deu principalment a la caiguda de les exportacions al sector de l’alimentació, les begudes i el tabac, que van caure un 10,3%, quedant-se en els 531,4 milions d’euros. Aquest sector representa el 58,2% de tot el que la província ven a l’exterior. Entre gener i abril també van patir un retrocés les exportacions de béns d’equipament, que van recular un 3% menys, quedant-se en 101,4 milions. Amb tot, la balança comercial, és a dir, la diferència entre el que es ven i el que es compra en altres països, continua sent positiva, amb un saldo de 216,3 milions d’euros. I és que durant els quatre primers mesos a la demarcació es van importar productes per valor de 696,1 milions d’euros, la qual cosa representa un 6% més que un any enrere. Productes d’alimentació, begudes i tabac van ser, com és habitual, el que més es va comprar, per valor de 313,7 milions (-2,7%), seguit de béns d’equipament, que van assolir els 127,8 milions (+35%). La dada mensual de les exportacions també és negativa i amb 223,9 milions representa un 13,1% menys que l’abril del 2024. El descens s’accentua amb els productes alimentaris, que cauen un 21,4% amb 125,1 milions. En el conjunt de Catalunya, les vendes a l’estranger entre el gener i l’abril van arribar als 33.178,4 milions, un 1,2% més.