BANCA
La Moncloa impedeix que BBVA i Sabadell es fusionin en tres anys ampliables a cinc
❘ barcelona ❘El Consell de Ministres va aprovar ahir l’operació de concentració entre el BBVA i el Sabadell amb la condició que, durant tres anys, totes dos entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimoni separats, i autonomia en la gestió de l’activitat, un període que es pot ampliar a cinc. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar la decisió del Govern central sobre l’opa que el BBVA va presentar fa 13 mesos i després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en determinés les condicions. Va assegurar que amb això l’Executiu protegeix criteris d’interès general “en línia amb el nostre marc jurídic i constitucional”. Moncloa ha establert també que podrà ampliar per un període addicional de dos anys l’autonomia en la gestió de l’activitat que imposa inicialment per tres anys, una vegada avaluada “l’eficàcia d’aquesta condició”. El Govern espanyol ha indicat que l’autonomia en la gestió de l’activitat s’haurà de concretar, almenys, en una gestió i presa de decisió autònoma en les decisions que afectin la política de finançament i crèdit, en particular a pimes; recursos humans; xarxa d’oficines i serveis bancaris; i obra social a través de les seues respectives fundacions. Així, en matèria d’ocupació l’Executiu ha establert que no hi podrà haver processos específics de reducció de plantilles associats a l’operació. El Govern central ha dit que la seua decisió troba arrelament en la Constitució Espanyola, en diferents normes de l’ordenament jurídic i estan avalades per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cuerpo va destacar que la decisió és “proporcional i equilibrada” i “no impossibilita que l’operació segueixi el seu curs”, i va afegir que “ara els correspondrà parlar a la resta d’actors”, entre els quals el BBVA, “si decideix seguir endavant”, i els accionistes del Sabadell.
❘ Lleida/brussel·les ❘ Les últimes dades oficials situen en 55 les oficines que tenen el BBVA i el Banc Sabadell a les comarques de Lleida. La Comissió Nacional de Mercats i Competència xifra al seu informe del 30 d’abril en 33 les sucursals de l’entitat d’origen basc i en 22 les del català. En text apunta que en cas de produir-se l’adquisició del Sabadell per part del BBVA, l’entitat resultant ostentaria gairebé el 38 per cent de les oficines a la província de Barcelona i seria el banc amb més oficines. A Tarragona tindria una quota del 32,4 per cent, a Girona del 28,7 per cent i a Lleida del 24,5 per cent, però en els tres casos seria el segon operador, després de CaixaBank. Després de l’operació, els dos primers bancs (CaixaBank i la nova) disposarien d’una quota de mercat conjunta elevada a totes les províncies: del 78,8% a Girona, del 78,7% a Tarragona, del 72,5% a Barcelona i del 71,1% a Lleida. En l’actualitat, recorda la CNMC, en l’àmbit provincial, ja s’observa una concentració que qualifica d’elevada a tots els territoris catalans. A Tarragona les dos primeres entitats, en aquest cas CaixaBank i BBVA, operen el 67,6% de les oficines, mentre que a Girona el 65,6%, a Lleida el 61,3% i a Barcelona el 54,5%. A Lleida i a Girona, l’entitat resultant ocuparia el segon lloc després de CaixaBank, i tindria una quota de mercat del 33,80 per cent en el crèdit total, del 35,12 per cent en el crèdit concedit a les empreses i del 34,27 per cent en el concedit a les llars. Els dos primers operadors ostentarien una quota de mercat conjunta del 79,96 per cent en el crèdit total, del 79,82 per cent en el crèdit a empreses i del 78,92 per cent a les llars.
n El Sabadell va defensar ahir la solidesa d’“el seu projecte en solitari” després de les condicions imposades pel Govern central a l’opa del BBVA, entitat que va instar a aportar informació sobre com impactaran els nous requisits en la seua capacitat de retribuir l’accionista “en el futur”. El BBVA avaluava la decisió de la Moncloa d’acord amb la normativa sobre les opa. L’article que cita BBVA recull una sèrie de supòsits en els quals condicionar la seua oferta.
n El president de la Generalitat, Salvador Illa, va celebrar ahir la decisió del Govern central “posant per sobre l’interès general, amb unes condicions que garanteixen la competència equilibrada, els drets dels treballadors, dels clients i de les empreses”.
n Pimec valora les condicions perquè “poden obrir una finestra d’oportunitat per preservar la competència, l’accés al crèdit i l’equilibri territorial”, malgrat que, segons el seu parer, serà necessari un seguiment rigorós i una supervisió efectiva del seu compliment. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, creu que “amb les condicions del Govern central, aquesta opa hostil la podem donar per amortitzada, perquè no interessa als accionistes”.