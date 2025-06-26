BANCA
BBVA analitza si manté o no l’opa arran de les exigències de Moncloa
El banc podria recórrer al Suprem per defensar “els drets dels accionistes”. L’entitat havia xifrat en 850 milions d’euros els estalvis amb una fusió
El BBVA continua avaluant la condició del Govern central que haurà de mantenir de forma independent al Banc Sabadell si prospera la seua opa sobre l’entitat, per la qual cosa de moment ni aclareix si seguiran endavant amb l’operació ni si recorreran al Tribunal Suprem la decisió de l’Executiu. Durant la seua intervenció en el curs de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el màxim responsable de BBVA Espanya, Peio Belausteguigoitia, va dir que “en les pròximes dates” se sabrà quins plans té ara el banc. “Evidentment és el nostre deure tenir totes les possibilitats dins d’una anàlisi perquè tenim un deure fiduciari amb els interessos dels nostres accionistes”, va afegir abans de dir que respecten l’actuació de l’Executiu central, malgrat que la tesi del BBVA continua sent que no podien endurir les condicions de Competència.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la CNMC, ha recordat que va aprovar l’operació “per unanimitat” i uns compromisos per part del BBVA “molt robustos” i que van més enllà de la defensa de la competència.
En qualsevol cas, si el grup presidit per Carlos Torres segueix endavant amb l’opa, el màxim responsable de BBVA Espanya creu que els terminis no haurien de dilatar-se gaire més per aconseguir el vistiplau de la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV) al fullet de l’operació.
Pel que fa als estalvis de 850 milions que preveia en el seu moment el BBVA si absorbia el Sabadell, Belausteguigoitia va recordar que des de fa uns mesos van dir que “la majoria de les sinergies” s’aconseguirien fins i tot sense fusió perquè venien especialment de l’àmbit tecnològic.
n Banc Sabadell creu que el possible impacte fiscal d’acudir a l’opa de BBVA és un “punt a tenir molt en compte” a l’hora de prendre la decisió, ja que podria restar rendibilitat a la decisió. El conseller delegat, César González-Bueno, va traslladar ahir, en la seua intervenció durant el seminari de l’Associació de Periodistes econòmics i la Universidad Menéndez Pelayo, que en cas que un 10% o més de la contraprestació sigui en efectiu i no només en accions, Hisenda deixa de considerar-ho com una operació neutral fiscalment.