Lleida registra uns 570 accidents laborals al mes

Entre els mesos de gener i maig es van registrar a la província de Lleida un total de 2.848 accidents durant la jornada laboral amb baixa, la qual cosa representa un lleuger retrocés del 4,5% respecte als comptabilitzats en el mateix període de l’any anterior i una mitjana de 570 sinistres mensuals o una vintena al dia, segons es desprèn de l’estadística publicada per l’Observatori de Treball de la Generalitat. I, encara que el gruix van ser de caràcter lleu, se’n van produir 18 de greus (-5,26%) i 5 que van tenir un resultat mortal, la qual cosa representa un augment del 25% respecte als primers cinc mesos del 2024.

El total de morts durant el desenvolupament del seu treball van ser homes. De fet, del total d’accidents registrats a la demarcació, pràcticament el 75 per cent, els van patir ells. Això és així per una combinació de factors, però el principal és que els homes estan sobrerepresentats en sectors de més risc, com poden ser la construcció, el transport o la indústria. A la demarcació també són majoritaris en el sector agrari, que en relació amb el número d’ocupats va ser el que va presentar una taxa de sinistralitat més elevada, del 21,36 per cada miler de treballadors. A aquest el segueixen el de la indústria, amb una taxa del 19,3, la construcció, en què se situa en els 17,06 per cada mil ocupats i el sector dels serveis (10,18 per cada miler de treballadors). Amb tot, de les cinc morts registrades a la província entre els mesos de gener i maig, dos van ser a la construcció, dos més a la indústria i una altra al sector dels serveis. Dos es van concentrar a la comarca del Segrià i la resta a l’Alt Urgell, la Noguera i el Pla d’Urgell.

En el conjunt de Catalunya durant els primers cinc mesos de l’any es van registrar un total de 38.541 accidents laborals amb baixa, la qual cosa representa un descens del 5, 9% en comparació amb el mateix període de l’any passat. I, malgrat que el gruix van ser de caracter lleu, se’n van comptabilitzar 223 de greus i 30 de mortals, un increment de l’11,11%.