Lleida lidera la venda de tractors nous a Espanya en un any rècord per al sector agrícola

La venda de nous tractors agrícoles a l'estat espanyol va arribar a les 4.590 unitats entre gener i maig, gairebé un 24% més respecte al mateix període del 2024. Així es desprèn de les dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), on s'inscriu tota la maquinària agrícola de matriculació obligatòria, la que s'adquireix amb algun tipus d'ajut oficial i la maquinària i equipaments de tractaments fitosanitaris i distribució de fertilitzants. Només al maig, els agricultors de l'Estat van adquirir 1.112 tractors, un 31% més, i Lleida va encapçalar el rànquing amb 109 unitats. Durant el primer trimestre el sector agrícola i ramader va invertir uns 331 milions d'euros en la compra de maquinària, gairebé un 15% més que l'any anterior.

El 8 de juliol el ministeri d'Agricultura obrirà el termini per sol·licitar els ajuts del Pla Renove de maquinària agrícola amb una dotació pressupostària que es manté en els 9,5 milions d'euros. L'any passat a Catalunya es van concedir 76 ajudes per un import de gairebé 633.000 euros. La majoria van correspondre a la demarcació de Lleida, amb 51 beneficiaris i 393.000 euros en ajuts.

La nova convocatòria inclou les línies de renovació de sembradores de sembra directa, així com maquinària agrícola diversa i, aquest any, inclou per primera vegada ajuts per a l'adquisició de components d'agricultura de precisió. Els interessats en optar a aquests ajuts ja poden adquirir la maquinària, inscriure-la al ROMA i completar els tràmits pertinents abans del 15 de setembre.

Durant una visita a l'empresa lleidatana de maquinària agrícola Tallers Bascompte, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha indicat que el ministeri continua apostant per aquesta línia d'ajuts per tal que el sector inverteixi en "modernitat, seguretat i noves prestacions", i impulsi "la seva productivitat, competitivitat i l'adaptació als nous reptes del sector".