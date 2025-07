L’atur registrat a Lleida baixa en 234 persones el juny, fins les 15.188

Publicat per redacción Creat: Actualitzat:

El nombre d’aturats registrats a Lleida ha experimentat una baixada de 234 persones durant el mes de juny del 2025, la qual cosa suposa un descens de l’1,52% respecte al maig. Segons les dades oficials publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social, la xifra total d’aturats a la província lleidatana se situa actualment en 15.188 persones.

La comparativa interanual mostra una tendència positiva al mercat laboral de la demarcació, amb 555 aturats menys que el juny del 2024, el que representa una reducció del 3,53% en termes percentuals.

Pel que fa a la creació de llocs de feina, durant el mes de juny ha sigut el territori català on l'afiliació ha crescut amb més intensitat per l'augment en el sector agrari i al comerç. En total, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social de la demarcació ha augmentat en 5.259 persones, un 2,47% més i arribant fins als 218.427 empleats. En comparació amb el mateix mes de fa un any, l'increment és de 3.129 persones, un 1,45% més.

Dels 15.188 aturats a la demarcació de Lleida, 6.164 són homes i 9.024 són dones. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (9.990), la indústria (1.392), l'agricultura (1.125) i la construcció (1.074).

En el conjunt de Catalunya, l’atur va baixar en 4.435 persones el juny (-1,39%) respecte a maig i el nombre total d’aturats es va situar en els 315.084. L’atur a Catalunya va disminuir en 9.882 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,04%).

A nivell estatal, l’atur també ha registrat una evolució favorable. L’atur ha disminuït en 48.920 persones durant el juny (-1,99%) en comparació amb el mes precedent, situant-se la xifra total d’aturats a Espanya en 2.405.963 persones.