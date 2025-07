Pla Moves III: com sol·licitar el 2025 els ajuts per comprar cotxe elèctric i quins són els requisits, terminis i quantia

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha posat en marxa aquest dimarts 8 de juliol de 2025 la nova línia d'ajuts MOVES III dotada amb 65 milions d'euros. Aquests ajuts estan destinats a subvencionar tant l'adquisició de vehicles electrificats com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui mateix a través del portal web de l'ICAEN i estaran disponibles fins al 31 de desembre d'enguany o fins que s'exhaureixi el pressupost assignat.

La convocatòria d'aquest 2025 incorpora diverses mesures per agilitzar i simplificar la tramitació de les sol·licituds. Entre les millores destaquen un nou formulari en format HTML amb validacions automàtiques i l'eliminació de l'obligació d'adjuntar el certificat d'empadronament per als residents en municipis de menys de 5.000 habitants. També s'ha suprimit el requisit del certificat de legalització de la instal·lació quan es doni autorització per consultar-ho internament, s'ha reduït la informació requerida sobre el concessionari on es compra el vehicle i s'ha implementat un sistema de justificació simplificada.

Ajudes econòmiques segons tipologia i circumstàncies

El programa MOVES III preveu ajuts d'entre 700 i 9.900 euros per a l'adquisició de vehicles de propulsions alternatives (elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible) per a persones físiques i autònoms. L'import varia segons la tipologia del vehicle, el desballestament d'un vehicle antic i les condicions particulars del sol·licitant. Per a la instal·lació de punts de recàrrega, les subvencions oscil·len entre el 20% i el 80% de la inversió.

Un programa amb objectius ambiciosos per al 2030

Aquest programa s'emmarca dins del Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 impulsat pel Govern català, que pretén accelerar la implantació del vehicle electrificat a Catalunya. Els objectius són ambiciosos: assolir 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, crear 9.000 nous punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat i estalviar 470.000 tones de CO₂. Per aconseguir-ho, l'executiu ha previst una inversió total de 1.400 milions d'euros.

L'impacte del MOVES III fins ara

Segons dades del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el programa MOVES III a Catalunya ja ha contribuït a l'adquisició de 27.855 vehicles i a la instal·lació de 26.927 punts de recàrrega, mobilitzant una inversió superior als 1.100 milions d'euros. El programa havia comptat fins ara amb 287 milions d'euros després de quatre ampliacions de la dotació inicial, degut a la bona acollida de la mesura. L'ICAEN ha gestionat més de 61.000 expedients vinculats a aquesta convocatòria.

Creixement significatiu de les matriculacions elèctriques

Les dades de matriculacions durant el juny de 2025 mostren que els vehicles electrificats (elèctrics purs i híbrids endollables) han assolit el 27,2% del total en la categoria de turismes i tot terrenys, segons ANFAC. En el primer semestre d'aquest 2025, el percentatge acumulat se situa en el 20,7%, una xifra que representa un augment notable respecte al 14,3% registrat el 2024. A nivell europeu, segons ACEA, la quota de mercat d'aquests vehicles a la UE-27 ha arribat al 24,4%, superant el 20,6% de l'any anterior.

Pel que fa a la infraestructura, Catalunya ha incrementat en 1.901 els punts d'accés públic durant els primers sis mesos d'aplicació del Pla, un 20,8% més respecte al tancament de l'any anterior, reforçant així el compromís amb la transició cap a una mobilitat més sostenible.