Cuerpo deixa la carrera per presidir l’Eurogrup abans de la votació

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va retirar ahir la candidatura a presidir l’Eurogrup, el fòrum de ministres d’Economia i Finances de l’eurozona, a hores de celebrar-se la votació després de constatar que no disposaven de prou suports i encaixant així la tercera derrota d’un candidat espanyol a dirigir aquest òrgan informal després de Luis de Guindos i Nadia Calviño. “El complex moment actual exigeix un element d’unitat, d’evitar la fragmentació en un òrgan tan important com és l’Eurogrup”, va afirmar Cuerpo després d’anunciar la retirada, que va definir com un “exercici de responsabilitat”. El ministre lituà, el socialista Rimantas Sadzius, també va fer un pas al costat, deixant el camí aclarit al titular de Finances irlandès, el conservador Paschal Donohoe, que finalment va ser reelegit com a president d’aquest fòrum per al que serà el seu tercer mandat al capdavant.