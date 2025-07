L’economia lleidatana creix per sobre de la mitjana catalana i genera ocupació

L’economia lleidatana va créixer l’any passat un 4,5 per cent, quatre dècimes per sobre de la mitjana catalana. Així ho destaca la ‘Memòria Econòmica de Lleida 2024’, que atribueix aquest augment, entre altres coses, a l’alça de les exportacions, el bon dinamisme de l’ocupació i l’expansió de sectors com la indústria i els serveis.

L’economia lleidatana va liderar l’any passat el creixement econòmic a Catalunya. Aquesta és la principal conclusió que s’extreu de la Memòria Econòmica del 2024 que la seua directora, Carme Poveda, va presentar ahir a la Cambra de Comerç de Lleida. El valor afegit brut (VAB) de la demarcació va avançar durant l’any passat un 4,5%, quatre dècimes per sobre de la mitjana catalana (4,1%), i trenca així amb la dinàmica que s’havia produït en els últims dos anys, quan era la província catalana amb un menor creixement. Aquesta expansió més gran s’explica, va detallar Poveda, pel dinamisme mostrat pel sector exterior, amb unes exportacions que van assolir els 3.202 milions d’euros, una xifra rècord, després d’augmentar les vendes a tercers països un 9,4%, principalment per l’alt preu de l’oli d’oliva; més demanda interna, gràcies a una política monetària més laxa i la menor inflació; l’augment de l’ocupació, amb unes xifres d’afiliació en màxims històrics; l’empenta mostrada pels sectors industrial i de la resta dels serveis i per l’alça del turisme, gràcies, sobretot, al creixement del nombre de viatgers estatals, sent l’única província on va augmentar. Respecte al teixit empresarial lleidatà, Poveda va destacar que, malgrat que encara no s’han tornat a recuperar les xifres d’empreses prèvies a la pandèmia de la covid, les que hi ha ara són més elevades i va destacar que això “també és positiu”. Les companyies lleidatanes representen un 6,5% del total de Catalunya.

Les previsions de cara a aquest any són positives, ja que durant el primer trimestre hi ha hagut un bon dinamisme del mercat laboral i del consum privat. No obstant, la incertesa associada als diferents conflictes bèl·lics i la guerra comercial iniciada pels EUA, podria afectar les exportacions i el preu del petroli. També ha que tenir en compte els reptes que afronta el teixit empresarial lleidatà, com la falta de relleu generacional, de talent, la limitació de creixement a causa de la burocràcia o la falta d’infraestructures i habitatge en determinades zones, que podria llastar el creixement econòmic a la demarcació.

Ara per ara, la Cambra de Comerç de Barcelona estima que el Producte Interior Brut (PIB) català creixerà entorn del 2,7% enguany i el 2,4% el 2026. Així mateix, l’indicador de confiança empresarial (ICE) de les Cambres de Lleida i Tàrrega preveu una certa estabilitat en el ritme de creixement econòmic de cara al tercer trimestre d’aquest any.

Més sostenibilitat per guanyar competitivitat

Un dels principals reptes de la indústria és virar cap a un model productiu més sostenible, competitiu i que fomenti la cohesió territorial. És per això que l’article monogràfic que acompanya la Memòria Econòmica del 2024, elaborat per Teresa Botargues, assessora de transformació econòmica de la diputació de Lleida, posa de relleu la bioeconomia circular i la bioindústria, inclòs l’impuls a les biorefineries, com a vector principal per aconseguir aquesta transició. Així, va insistir que el principal eix és canviar la forma com s’obtenen els recursos naturals, apostant per les renovables, per ser també més independents d’altres països.