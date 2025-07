La constitució d’empreses cau a Lleida un 14,6%

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La creació de noves societats mercantils va retrocedir a la província de Lleida un 14,6% entre gener i maig en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons revelen les dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En total, durant els cinc primers mesos del 2025 es van constituir a la demarcació 363 empreses, una seixantena menys que les 425 que es van crear durant els mateixos mesos del 2024. Si la comparació es fa només amb el mes de maig, la caiguda és encara més pronunciada, del 17,6%, amb 70 firmes constituïdes. Malgrat aquest descens en el registre de noves societats, el capital mitjà subscrit per posar-les en marxa va augmentar un 0,8 per cent, fins a assolir els 30 milions d’euros.

Per la seua part, les dissolucions d’empreses van pujar un 23,26% interanual durant els cinc primers mesos de l’any, amb 106 societats desaparegudes. Del total de companyies que es van dissoldre, el 76,4% ho van fer voluntàriament, i el 18 per cent, per fusió. El gener va ser el mes en què es van donar de baixa més empreses, 43, i maig el que menys, 10.

En el conjunt de Catalunya el nombre de noves societats mercantils va créixer un 1,26% entre gener i maig respecte al mateix període del 2024, fins a sumar un total de 10.838 empreses. Tanmateix, el capital subscrit per muntar aquestes companyies va ser un 17,1% inferior a l’invertit en els cinc primers mesos del 2024. Per la seua part, la dissolució d’empreses va disminuir un 17% interanual, amb 899 societats desaparegudes, la qual cosa suposa que entre gener i maig es van tancar cada dia 6 empreses. Tres de cada quatre d’aquestes dissolucions es van fer de manera voluntària.

A nivell estatal durant els cinc primers mesos de l’any el nombre de noves empreses va pujar un 2,4%, fins a assolir-se les 55.042, amb un capital subscrit de 2.500 milions d’euros. En tant que el volum de societats dissoltes va ascendir un 2,5%, es compta el tancament d’11.808. Del total, vora el 85 per cent van ser de forma voluntària.