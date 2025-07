Grup PMP suma Miura Partners com a nou accionista per créixer

Publicat per CARLES M. Creat: Actualitzat:

La firma de capital privat Miura Partners entra com a nou accionista al Grup PMP a través d’una ampliació de capital, va informar l’empresa lleidatana. PMP és una companyia de construcció d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars i equipaments amb seu central a Lleida i fàbrica pròpia en les Borges Blanques, que compta amb més de 170 professionals i delegacions a Barcelona, Girona, Madrid, Eivissa i Andorra.

Segons PMP, amb l’entrada de nou capital reforça la seua aposta per centralitzar i potenciar la producció a Borges, i un dels objectius del seu full de ruta 2025-2030 és el desenvolupament territorial per convertir-se en el líder d’habitatge industrialitzat a Espanya.

PMP ha aconseguit en els últims anys que el 80% del cost de l’edifici es fabriqui a planta i que es pugui transportar en camions normals, a més de permetre fer canvis estructurals amb més facilitat que els habitatges convencionals.

Així mateix, l’empresa potenciarà la construcció de cases plurifamiliars i edificis com a residències o instituts. Quant al full de ruta de creixement, PMP preveu noves contractacions a Lleida, especialment d’enginyers, per donar resposta als nous projectes.

Punt d’inflexió

La fundadora i CEO de PMP, Montse Pujol, va assenyalar que l’entrada de Miura Partners suposa “un punt d’inflexió” que permetrà portar l’“evolució sostenible i eficient de l’habitatge” a més “territoris i segments”.

Per la seua part, Miura Partners, “la firma capital privada amb propòsit referència d’empreses mitjanes a Espanya”, va assegurar que s’incorpora a l’accionariat de PMP reforçant d’aquesta manera la seua aposta per sectors estratègics amb un clar impacte mediambiental com el de la construcció industrialitzada, qualificant el projecte de PMP com a “inspirador” i com “una visió ambiciosa i transformadora”, a més d’“un model de negoci escalable”.