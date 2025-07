Brussel·les redueix a 72.000 milions la seua represàlia als aranzels d’EUA

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea va rebaixar ahir en 23.000 milions d’euros l’impacte del segon paquet de contramesures aranzelàries que està preparant en cas que l’Executiu comunitari consideri oportú activar represàlies per respondre a l’últim anunci del president dels EUA, Donald Trump.

El comissari de Comerç i negociador de la UE amb Washington, Maros Sefcovic, va informar que el valor de les importacions dels EUA que es veurien afectades en el segon paquet de contramesures seria de 72.000 milions d’euros, una xifra inferior als 95.000 milions d’euros que la Comissió Europea va donar a conèixer al maig.

Alhora, l’Executiu va recordar que el primer paquet de contramesures –amb un impacte de 21.000 milions– i que es va acordar en resposta als aranzels a l’acer i alumini, es manté en suspens.

Els diferents estats continuaran examinant el contingut de la llista, de forma que es preveu que es redueixi encara més el seu abast abans que sigui aprovada formalment en els propers dies, encara que l’entrada en vigor es mantindrà també en suspens fins a veure què succeeix amb les negociacions.

Sefcovic va rebre el suport dels Vint-i-set en els seus esforços per aconseguir una solució negociada amb els EUA, si bé va avisar que si es compleix l’amenaça nord-americana de gravar un 30 per cent totes les produccions europees a partir de l’1 d’agost suposarà a la pràctica prohibir el comerç entre les dos regions.

El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va advocar a l’arribar a la reunió a Brussel·les per “empènyer” per arribar a un acord que resolgui la guerra aranzelària, si bé va demanar “no ser ingenus” i acordar la segona ronda de contramesures per tenir-la a punt en cas que fracassin les negociacions.

Per la seua part, Trump va assegurar que no queden negociacions pendents, ja que les cartes que ha remès als diferents països “són els acords”, encara que l’inquilí de la Casa Blanca va obrir la porta a asseure’s a parlar amb Europa sobre unes condicions diferents abans de l’inici de la posada en marxa dels aranzels el pròxim 1 d’agost.

Hores abans, el líder nord-americà va insistir que el seu país ha estat “estafat” durant dècades en matèria comercial i militar, tant per amics com per enemics, amb un cost de “bilions de dòlars”, que ja no és sostenible.