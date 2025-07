Brussel·les planteja fusionar els fons de cohesió amb els de la PAC

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea planteja fusionar els Fons de Cohesió i la Política Agrària Comuna (PAC) en un únic programa per “simplificar” i dotar de “més flexibilitat” el nou pressupost de la UE per al període 2028-2034, una proposta que Brussel·les presentarà avui dimecres. Segons un esborrany, l’executiu comunitari assegura que la mesura oferirà als estats “més eines” per abordar els reptes de les zones rurals.

Alhora, la Comissió proposa reduir els gairebé 540 programes que figuren en el pressupost actual a 27 plans nacionals —un per cada estat, amb capítols temàtics.

El projecte suposa modificar l’actual estructura de dos pilars de la Política Agrària –els ajuts directes i el desenvolupament rural–, mantenint les subvencions, però eliminant el pilar del desenvolupament rural.

S’espera que la proposta que presentarà Brussel·les avui dimecres compti amb un fort rebuig per part d’agents com el sector agrícola o les regions, que en anteriors ocasions ja han advertit la Comissió Europea de les seues prioritats.

Catalunya, per exemple, a través del conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha pressionat Brussel·les per aconseguir un macropressupost europeu “amb més ancoratge nacional”, tant a través d’actes a la capital comunitària com a través de reunions amb comissaris com l’italià Raffaele Fitto, encarregat de la cartera de Cohesió.

Avui diverses organitzacions agrícoles han convocat una marxa que sortirà des de davant del Parlament Europeu per mostrar el seu descontentament amb la proposta de la Comissió, al considerar que “posa en risc” la Política Agrària Comuna. De la mateixa manera, el Parlament Europeu va avisar l’executiu comunitari que batallarà perquè les regions tinguin “més protagonisme” en l’elaboració dels comptes.

En aquest sentit, l’Eurocambra ha deixat clar que “rebutjarà qualsevol intent” per part de Brussel·les d’impulsar 27 plans nacionals únics i ha exigit que tant la PAC com els Fons de Cohesió continuïn sent “prioritaris i amb unes bases legals independents”.

D’altra banda, la presentació de la proposta formal per part de la Comissió Europea donarà el tret de sortida a les negociacions per elaborar els comptes de la Unió per al període del 2028 al 2034.