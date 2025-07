La inflació repunta al juny al 2,1% a Lleida pels carburants

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’índex de preus de consum (IPC) va repuntar a la província de Lleida una dècima al juny fins a situar-se en el 2,1%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), trencant així amb quatre mesos de moderació dels preus. Els grups que més van influir en aquest increment de la inflació van ser el dels carburants i lubricants per a vehicles personals, ja que el juny de l’any passat van retrocedir i ara es troben a l’alça, en línia amb l’encariment del petroli als mercats internacionals; l’habitatge, que va pujar un 4,3%; i els aliments, que van presentar una variació anual de l’1,9%, tres dècimes més que el mes anterior.

L’IPC de Lleida es troba una dècima per sobre del registrat en el conjunt de Catalunya, que va ser del 2%, però està dos per sota del que es va registrar a nivell estatal, que es va situar en el 2,3%, una taxa una dècima superior a l’avançada fa dos setmanes i tres dècimes per sobre de la del mes de maig, degut, principalment, a l’encariment de la gasolina, el gas, la carn, el peix i el marisc.

Pel que fa a la taxa d’inflació subjacent –que no té en compte energia ni aliments frescos– es va situar en el 2,2 per cent, la mateixa que al maig.

Així mateix, dels components de la cistella de la compra, l’oli d’oliva va ser el que més va reduir el preu, un 45,7 per cent l’últim any, marcant el seu descens més gran de la sèrie, i també es va abaratir respecte al mes anterior, un 5,8%, malgrat que, segons detalla l’INE, des del gener del 2021 encara manté un augment acumulat del 58,1 per cent.

També van baixar en taxa interanual el sucre, un 19,3%; el iogurt, un 3,1%; altres productes a base de cereals, un 2,1%; la pizza i la quiche, un 1,8%; i les salses i condiments, un 1,6%. Per contra, els aliments que més van pujar al juny respecte al mateix mes de l’any anterior van ser el xocolate (21,6%), el cafè (19,8%), els altres olis (18,7%), els ous (18%), la carn de boví (14,5%), el cacau (13,1%), fruites fresques o refrigerades (12,6%) i la carn d’oví i cabrum (12,2%).

Malgrat aquest repunt dels preus, el ministeri d’Economia va defensar que “Espanya continua amb una situació d’estabilitat i moderació de preus que, al costat dels augments salarials, permet que les llars continuïn guanyant poder adquisitiu, conjugant-se amb unes perspectives de creixement econòmic per sobre de les principals economies europees”.

Per la seua banda, els sindicats majoritaris van denunciar que l’augment de preus redueix les millores salarials pactades als convenis.