Marcelo Miranda, CEO d’Azor Ambiental de Griñó

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El grup Griñó ha incorporat Marcelo Miranda com a nou CEO d’Azor Ambiental, l’empresa especialitzada en el reciclatge de bateries i residus d’automoció, dins de la seua estratègia d’expansió sostenible en l’àmbit de l’economia circular i la recuperació de materials crítics. Amb una trajectòria de més de 25 anys en el sector industrial, Miranda ha liderat companyies de referència com TotalEnergies. La seua arribada a Azor Ambiental s’emmarca en el pla de Griñó per consolidar un model industrial més eficient i respectuós amb el medi ambient. Azor Ambiental, amb seu a Molina de Segura, Múrcia, recicla cada any 80.000 tones de bateries de plom-àcid.