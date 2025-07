La producció de vehicles cau en 112.295 unitats en el primer semestre de l'any

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La producció de vehicles a l’Estat espanyol ha disminuït en 112.295 unitats durant el primer semestre del 2025, una caiguda del 8,4% respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades d’ANFAC. En total, s’han fabricat 1.220.595 vehicles, enfront dels 1.332.890 que es van produir durant els primers sis mesos del 2024.

El descens és especialment pronunciat en els turismes, amb una reducció de 109.446 unitats (un -10,1%), i un total de 975.080 cotxes fabricats. En canvi, la fabricació de vehicles comercials i industrials només ha caigut un 1%, amb 2.474 unitats menys, situant-se en 245.515.

Aquesta davallada s’explica principalment per la caiguda de les exportacions, que han baixat un 10,8%, amb 126.945 vehicles menys venuts a l’estranger entre gener i juny. El mercat europeu —destí del 93,5% de les exportacions— registra retrocessos destacats, com ara França (-15%), Alemanya (-12,5%) i el Regne Unit (-7,5%). Itàlia, per la seva banda, cau un 16,7% i deixa pas a Turquia, que incrementa les compres un 2,2%.

A més, l’adaptació de les plantes de producció al vehicle electrificat està alentint l’activitat. Segons ANFAC, “de consolidar-se aquesta tendència, perdrem activitat i llocs de feina”, ha advertit el seu director general, José López-Tafall.

Durant el mes de juny, la producció ha continuat a la baixa per cinquè mes consecutiu, amb 215.766 vehicles fabricats (un 1,5% menys que el mateix mes de l’any passat).

Canvi en la tipologia de vehicles

Tot i que els vehicles de gasolina continuen sent els més fabricats, amb 493.613 unitats fins al juny, això suposa una reducció de 213.647 vehicles respecte a l’any anterior, un descens del 30,2%. Al contrari, la producció d’híbrids no endollables (HEV) ha augmentat un 58,9%, fins a 325.254 unitats.

Els diesel mantenen una presència del 21,5%, amb 262.064 vehicles, però han caigut un 9,1%. Pel que fa als híbrids endollables (PHEV), s’han fabricat 61.656 vehicles, un 44,1% més, i els elèctrics purs han registrat un descens del 20,6%, amb 56.111 unitats.

Finalment, els vehicles a gas han pujat un 20,6%, amb 21.897 unitats fins al juny.

López-Tafall ha assenyalat que “la situació actual està en bona part motivada per canvis puntuals en les fàbriques”, però també evidencia el que pot passar si “Europa i Espanya no impulsen de manera decidida la indústria i el mercat del vehicle elèctric”.