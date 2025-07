Orientació a mida per a aturats sèniors perquè trobin feina

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’empresa de selecció i consultoria de recursos humans Isprox va celebrar ahir a a la seua seu central de Tàrrega i la que posseeix a Lleida ciutat, així com a la resta de l’Estat i en les seues delegacions a Portugal, Mèxic, el Perú, França i Holanda, la tercera edició de la seua jornada Impuls Sènior, una iniciativa dirigida a donar suport a persones majors de 55 anys a l’atur o que busquen noves oportunitats laborals.

Es dona el cas que Espanya lidera la taxa d’atur sènior a Europa, amb un 9,9% i és on més ha crescut aquesta taxa en els últims 20 anys. En aquest període les persones entre 50 i 64 anys han passat de ser 263.000 a 812.500.

A Lleida, on Isprox és present des de l’any 2018, la situació no difereix de la resta de Catalunya ni d’Espanya, aquí també hi ha escassetat de talent, i no es pot obviar el valor d’aquestes persones per cobrir vacants difícils de cobrir, va explicar Sergi Martí, cofundador i responsable d’operacions d’Isprox.

Va subratllar que aquest col·lectiu, malgrat la seua experiència i compromís, continua trobant moltes dificultats per reincorporar-se al mercat laboral: “Avui dia, trobar feina amb aquesta edat és molt més complicat. Per això vam decidir dedicar una jornada a l’any exclusivament a ajudar-los.”

Durant tot el dia, més de 40 consultors de la firma van oferir entrevistes i orientació a uns 150 candidats a les diferents seus d’Isprox. A través d’una plataforma específica habilitada per a la jornada, els candidats s’havien inscrit prèviament per tal de rebre orientació personalitzada. “El primer que fem és escoltar. Alguns fa vint anys que estan al mateix lloc i, al quedar-se sense feina, no saben per on començar. Els ajudem a reorientar-se professionalment”, va explicar Martí.

Encara que l’objectiu no és necessàriament que els participants s’incorporin a través d’Isprox, la firma va calcular que aproximadament un 10% dels entrevistats aconsegueixen trobar una nova oportunitat laboral gràcies a aquest acompanyament, ja sigui amb ajuda de la consultora o altres vies.

Talent sènior

Martí va defensar el valor del talent sènior i, pel que fa a les diferències respecte a perfils més joves, va reconèixer que les noves generacions poden tenir més facilitat en tecnologia, però va remarcar que el talent sènior també pot actualitzar-se i adaptar-se perfectament als nous requeriments.