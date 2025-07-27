FISCALITAT
La recaptació d’Hisenda voreja els 634 milions a Lleida fins al maig
Creix un 17% a causa principalment de l’increment de les partides que provenen de l’IRPF i de l’IVA. Pel major nombre de cotitzadors i l’evolució del consum
La recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) voreja els 634 milions d’euros en els primers cinc mesos de l’any a la demarcació de Lleida, una xifra que suposa un 16,8% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades de l’últim balanç publicat pel ministeri d’Hisenda. Els ingressos han estat impulsats fonamentalment per l’evolució de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que, amb un augment del 15,2% i 286,5 milions d’euros, representa un 45,2% del total. També per l’increment de la partida derivada de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que en comparació amb els primers cinc mesos de l’any s’ha incrementat un 19,6%, assolint els 270,5 milions.
A l’hora d’explicar aquest increment cal tenir en compte diversos factors. El primer és la millora de l’ocupació. Si hi ha més persones treballant, hi ha més contribuents pagant el fisc. A Lleida es comptabilitzaven al maig una mitjana de 213.169 afiliats a la Seguretat Social, fet que suposa un increment de gairebé 4.000 respecte a un any enrere. A més, cal tenir en compte que no s’ha deflactat la tarifa de l’IRPF. És a dir, que no s’ha reflectit l’evolució de la inflació sobre la tarifa, la qual cosa, a la pràctica, suposa un increment de la pressió impositiva sobre els salaris.
Respecte a l’increment de l’IVA, la pujada de la recaptació s’explica sobretot per l’eliminació de les reduccions fiscals que s’aplicaven a aliments i electricitat (van acabar a començaments del 2025), unit a l’efecte de la inflació i un consum més elevat.
Per la seua part, l’impost de societats, que es considera el millor termòmetre per saber l’aportació del sector empresarial als ingressos tributaris de l’Estat, representa 63,6 milions d’euros, un 6,3 per cent més que en els cinc primers mesos del 2024. Els ingressos de l’Agència Tributària inclouen altres impostos, com el de la Renda de No Residents, els Especials i el que grava el Trànsit Exterior.
D’altra banda, l’AEAT exigirà el 2026 a empreses i autònoms adaptar els seus sistemes de facturació a la nova normativa de lluita contra el frau fiscal, de manera que cada factura emesa generi un registre que no es pugui modificar ni esborrar.