EMPRESES
La inversió de bonÀrea a Épila assoleix els 215 milions d’euros
Suposa el 54% dels 400 pressupostats per al macrocomplex logístic. La nova planta de líquids està previst que es posi en marxa al desembre
Les obres del macrocomplex alimentari que està aixecant bonÀrea a Épila, on ja ha invertit 215 milions d’euros, el 54% dels 400 milions previstos inicialment, segueixen el seu ritme i espera estrenar el mes de desembre el seu segon centre de producció, la nau de líquids, segons va publicar Heraldo de Aragón.
Els operaris ja estan muntant la maquinària amb l’objectiu de començar l’envasament de llet sencera en packs de sis unitats a meitat del mes de desembre. Si es compleixen les previsions, el volum setmanal assolirà els 200.000 litres gràcies a la producció que arribarà d’explotacions de la Llitera i el Segrià. A més, en aquesta planta de líquids s’envasarà també sucs, aigua, vi i oli per proveir la xarxa de botigues de bonÀrea.
La inversió addicional d’aquest any assoleix els 18 milions d’euros, segons va aprovar la junta general d’accionistes el mes de maig passat, per finalitzar aquesta planta de líquids, la continuació de les instal·lacions, estructures i maquinària de la nau logística, així com l’inici de les obres de la nova planta de producció de petfood.
D’altra banda, la distribució de la mercaderia anirà a càrrec del personal al capdavant del macrocentre logístic, que continuarà ampliant gradualment la seua capacitat per arribar a moure 320.000 caixes de productes en gairebé 11 hectàrees de superfície.
Plena operativitat
El següent pas de la corporació alimentària serà activar l’any que ve el servei de producte refrigerat no carni de llarga durada, encara en proves, per emmagatzemar iogurts, formatges, plats preparats i pizzes, entre d’altres.
Segons els plans de la direcció de bonÀrea, caldrà esperar dos anys perquè la planta logística, una de les més grans d’Aragó, arribi a la plena operativitat per poder compaginar l’expansió de la xarxa de botigues més enllà de les 250 ensenyes a les quals la corporació alimentària vol arribar a mitjà termini.
També es treballa en el rentat de caixes plàstiques. De moment se’n netegen al dia unes 25.000, encara que la previsió és assolir les 400.000 i que es puguin emmagatzemar un milió d’unitats entre les netes i les que estan pendents de rentat.