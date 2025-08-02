GUERRA
Donald Trump retarda fins dijous l’entrada en vigor dels aranzels
Inclosos els aplicats a la Unió Europea. El magnat imposa taxes amb un mínim generalitzat del 10% fins al 41% segons el dèficit comercial nord-americà
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar a poques hores d’acabar-se la data límit original de l’1 d’agost la imposició de nous aranzels a desenes de socis comercials que inclouen un mínim global del 10% i gravàmens a partir del 15% per a aquells països que tinguin superàvit comercial amb el país nord-americà. Així ho va declarar en una ordre executiva que manté sense gairebé canvis en les taxes bàsiques per a molts dels socis comercials.
El text, difós per la Casa Blanca, inclou una llista de gairebé 70 països, a més de la UE, als quals s’aplicaran aranzels específics que oscil·len entre el 10 i el 41 per cent, com és el cas de Síria. Aquells estats que no figurin en el llistat tindran un gravamen predeterminat del 10 per cent.
Els aranzels entraran en vigor dijous vinent dia 7 d’agost, segons es llegeix al decret firmat per Trump. Dos excepcions a aquesta data límit són la Xina, la treva de la qual expira el 12 d’agost, i Mèxic, que va rebre una pròrroga de 90 dies per seguir les negociacions comercials amb Washington.
Així mateix, el mandatari va elevar fins al 35% les taxes als productes importats des del Canadà que no estiguin inclosos en l’acord comercial entre aquests dos països a més de Mèxic (USMCA, per les sigles en anglès), al·legant que el seu veí del nord “no ha cooperat en la lluita contra l’allau de fentanil i altres drogues il·lícites”.
Per la seua banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va pactar l’acord diumenge passat amb el magnat. Per als experts un arranjament “asimètric”, ja que els Estats Units gravaran amb un 15% les importacions des de la UE, però els 27 deixaran els seus aranzels al 0%, mentre es comprometen a fer compres massives d’energia i inversions als EUA.
El Govern espanyol treballa per ajudar els sectors afectats
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va afirmar ahir que Espanya encara un “risc limitat” amb els aranzels del 15% pactats entre la Comissió Europea (CE) i els EUA.
“Aquest acord implica aprofundir en el projecte europeu. Una Europa que ha d’entendre’s amb els Estats Units, però que també ha de relacionar-se amb molts països asiàtics i ha d’establir un acord positiu amb Mercosur. Hem de diversificar els mercats i, alhora, estar al costat dels sectors que puguin patir conseqüències”, va explicar Hereu.