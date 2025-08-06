PROPIETATS
Lleida, tercera província de l'Estat on més es disparen les vendes d’habitatges
Amb 705 pisos venuts el juny, que representa una pujada interanual del 65,5%. En els primers sis mesos de l’any, l’increment acumulat va ser del 39,5%
Lleida és la tercera província de l’Estat on més s’han disparat les compravendes d’habitatges. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la demarcació va viure un augment del 65,5% de transaccions entre el juny passat (un total de 705) i el mateix mes de l’any anterior (426). Només va ser superada per Palència (amb un augment del 73,9%, de 161 a 280), Ourense (75,3%, de 158 a 277) i la ciutat autònoma de Ceuta (130%, de 20 a 46). A Lleida es van vendre 3.705 habitatges durant el primer semestre de l’any, un 39,5% més que els 2.656 del mateix període del 2024.
Malgrat això, el president del Col·legi Oficial de la Propietat Immobiliària (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, explica que “vam tenir un molt bon primer trimestre, semblava que seria un any espectacular, però a partir de l’abril hem patit una frenada directa de compravendes a causa del decret llei d’habitatge que va entrar en vigor”. Assegura que actualment a Lleida “s’estan venent els pisos amb comptagotes”, per la qual cosa opina que l’augment tan pronunciat que mostren les xifres oficials es deuria a les entregues de grans promocions d’obra nova, com una de 68 pisos a la zona del Parc de l’Aigua que es va entregar en el segon trimestre de l’any.
En efecte, Lleida va ser la província catalana on més proporció dels habitatges que es van vendre al juny eren nous (207, el 29,4%) i on el percentatge va créixer més interanualment, un 76,2% respecte als 117 nous que es van vendre el juny de 2024. Així mateix, el 94% (663) dels immobles es van vendre al mercat lliure, i el 6% (42) eren protegits.
A Catalunya, la compravenda es va incrementar un 28,7% interanual al juny i va tancar amb 9.358 operacions. Per segon mes consecutiu, es va situar per sobre dels 9.000, malgrat que la xifra de juny va ser un 0,3% inferior a la del maig (9.390). Es tracta del segon valor més elevat en un sisè mes de l’any de la sèrie històrica, només darrere de la xifra de l’any 2007 (9.700 vendes). Del total, les 2.184 van ser compres d’obra nova, un 48,3% més que el juny de l’any passat. Es tracta del registre més elevat de l’any i el segon des del febrer del 2002.