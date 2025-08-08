GUERRA
Com afecten els nous aranzels dels EUA a les empreses de Lleida?
Són del 15% i colpegen 136 exportadores lleidatanes. Aquestes firmes han venut enguany productes per valor de 37 milions, davant de gairebé 60 en el mateix període del 2024. Reducció de marges per no perdre mercat o recerca de nous, les estratègies
Les empreses exportadores afronten amb certa resignació l’entrada en vigor dels nous aranzels del 15% per als productes de la Unió Europea als Estats Units, una mesura que, a Lleida, amenaça especialment els sectors agroalimentari i metal·lúrgic. En concret, la mesura colpeja almenys a 136 empreses de la província, companyies que han venut els seus productes al mercat nord-americà aquest any. Segons les últimes dades disponibles del ministeri d’Economia, van vendre fins al maig als nord-americans productes per valor de 37,25 milions d’euros. La xifra és sensiblement inferior als gairebé 60 milions del mateix període del 2024. Aquesta caiguda, propera al 38%, amaga darrere seu diversos factors. D’una banda, davant l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i en previsió a una agressiva política aranzelària, les empreses que van poder van avançar enviaments als EUA a finals de l’any passat.
Per una altra, destaca que el producte més venut per Lleida a l’altre costat de l’Atlàntic és l’oli d’oliva. L’any passat va registrar preus rècord per la baixa collita a tot l’Estat, mentre que ara ha baixat sensiblement i tendeix a la normalització. De fet, aquest any se n’han exportat 4,7 milions de quilos, uns 100.000 més que l’any passat. Però el preu mitjà voreja els 5 euros, davant dels 9 de les mateixes dates del 2024.
Amb l’entrada en vigor dels aranzels, les empreses aposten per diferents estratègies. Per una banda, intenten defensar el mercat i els preus i compartir amb els seus importadors i els clients nord-americans l’encariment dels seus productes. Per una altra, busquen créixer en altres mercats on ja són presents o obrir-ne de nous. El problema és que la política aranzelària de Trump ha trastocat el comerç internacional.
Incertesa
A més, el pacte assolit entre el president nord-americà i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, podria quedar en paper mullat, després que Trump hagi amenaçat aquest dimarts d’apujar els esmentats aranzels fins al 35% si el bloc comunitari no inverteix els 600.000 milions de dòlars que va acordar injectar a l’economia del país nord-americà.
Així, Trump manté la pressió aranzelària i provoca un increment de la incertesa, una situació que afecta de manera directa les empreses exportadores.