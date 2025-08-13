OBITUARI
Mor Julio Sorigué, fundador del Grup Sorigué i de la Fundació
Figura de referència del sector de la construcció a Espanya, va nàixer a Cervera fa 92 anys. Va ser reconegut amb múltiples guardons, com la Creu de Sant Jordi
El fundador del grup empresarial Sorigué, Julio Sorigué, va morir ahir als 92 anys i el seu comiat tindrà lloc demà dijous a les 11 hores a la Catedral Nova de Lleida. Nascut el 1933 a Cervera, Julio Sorigué va ser un pioner en el sector de la construcció des de molt jove. El 1968 va fundar Sorigué S.A.U. a Lleida, sota una clara aposta per desenvolupar la província de Lleida i impactar positivament en el territori local. Amb esforç i visió, va convertir l’empresa en un referent en construcció.
A banda de la seua destacada tasca empresarial, la vida de Julio Sorigué va estar marcada per un fort compromís social. Juntament amb la seua esposa, Josefina Blasco, va crear el 1985 la Fundació Sorigué, que allotja una de les col·leccions d’art més importants d’Espanya i que ha estat un pilar en projectes socials, educatius i culturals a Lleida, i el 1992 el Centre Ocupacional Fundació Sorigué, institució pionera a Lleida a assistir persones amb discapacitat psíquica.
La seua tasca com a empresari, constància i esforç han estat premiats amb nombrosos guardons. El 2010, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià i posteriorment la Creu de Sant Jordi, ambdós reconeixements atorgats per la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el 2012 va ser guardonat amb el premi Especial Prestigi de la diputació de Lleida pels seus 60 anys de treball en el sector i també va ser reconegut amb la Medalla d’Or de la ciutat de Lleida per la seua activitat empresarial.
“La mort de Julio Sorigué, suposa un moment de gran dolor, ja no només a nivell personal sinó per la pèrdua d’un gran empresari que, com moltes persones, he admirat profundament”, apunta Ana Vallés, neboda de Julio Sorigué i presidenta del grup.
“La seua trajectòria professional suposa un referent per al nostre grup i el seu llegat perdurarà a la nostra companyia a través del compromís de tot el nostre equip per seguir endavant amb la missió que ell va iniciar. Continuarem treballant amb la mateixa dedicació i passió que ens va inspirar, assegurant-nos que Sorigué segueixi sent un referent de lideratge i compromís”, va destacar.