El BBVA recorre al Tribunal Suprem les condicions del govern espanyol a l’opa sobre el Banc Sabadell
El banc d’origen biscaí reclama que es revoquin els requisits que va imposar el Consell de Ministres a l'operació
El BBVA ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per revocar les condicions que el govern espanyol va imposar el 24 de juny a l’opa hostil al Banc Sabadell, que obligaven a garantir una gestió independent com a entitats separades i a no fer acomiadaments durant tres anys com a mínim. Segons ha avançat El Español, l’entitat que presideix Carlos Torres va acudir a l'alt tribunal el 15 de juliol passat per recórrer la decisió del Consell de Ministres. Dos dies després, s’anunciava l’obertura del procediment d’infracció per part de la Comissió Europea al govern espanyol per la seva intervenció, que prohibia la fusió entre les dues entitats durant tres anys, prorrogables a dos exercicis més.
El banc d’origen biscaí ha reiterat en nombroses ocasions que segons la seva interpretació de la llei de la competència el Consell de Ministres només pot mantenir o suavitzar les condicions de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i no endurir-les.
Fonts jurídiques apunten que aquest moviment no té risc a la baixa, sinó més aviat a l’alça per si decauen les condicions imposades abans dels tres anys fixats pel govern espanyol.
Independentment del procés, l’opa continua el seu curs. Precisament, el consell d’administració del BBVA va anunciar aquest dilluns que mantenia en marxa l’operació, tot i la venda de la filial britànica TBS per 3.100 milions d'euros, anunciada pel Sabadell. Amb la transacció, esperen que es doni origen al segon banc més gran de l’Estat espanyol.