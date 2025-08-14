TEMPORAL
El granís deixa danys de fins al 100% en mig miler d’hectàrees del Segrià
Lleida, Corbins, Torre-serona i Torrefarrera, víctimes de la tempesta número 17
La tempesta de pedra que va escombrar diverses poblacions del pla de Lleida dimarts ha arrasat un total de 543 hectàrees de fruiters amb danys que en molts casos arriben al cent per cent de la producció. Les pèrdues són especialment importants tenint en compte que molta de la fruita estava a punt de collir-se.
La pedra s’ha convertit en un dels grans protagonistes de la campanya fructícola amb 17 tempestes que han arrasat milers d’hectàrees a la província. “Aquesta serà una campanya que acabarem amb el trist rècord de número de temporals, de número d’hectàrees afectades i de pèrdues per als productors”, explicava ahir el president d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué.
La de dimarts va travessar el pla de Lleida de nord a sud, explica la conselleria d’Agricultura, i va afectar de forma especial zones de les comarques del Segrià i de la Noguera. En alguns punts concrets, assenyala el seu balanç, la tempesta va deixar xàfecs intensos acompanyats de fort vent i granís. De forma general, on les ratxes de vent van ser més intenses van provocar la caiguda de la fruita que es trobava a punt de collir, principalment de pera, just a l’inici de la campanya de la conference, una varietat molt susceptible a patir frecs a la pell i caigudes.
Pedra centrada al Segrià
Quant a la pedra, normalment barrejada amb aigua, la conselleria explica que es va centrar en la comarca del Segrià sobre els municipis de Torrefarrera, Lleida, Alpicat, Rosselló, Torre-serona i Corbins. Es tracta de poblacions que havien estat víctimes d’altres tempestes al llarg d’aquesta convulsa campanya meteorològicament parlant. A aquests casos se sumen noves hectàrees que ara han vist com s’arruïnava el cent per cent de la collita.
Pere Roqué va explicar que, de forma general, el granís caigut tenia la mida de cigrons, però amb casos de peces de mida sensiblement superior, al voltant dels dos centímetres de diàmetre, com han demostrat els granímetres situats en diferents punts de les poblacions afectades per part de l’Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent. La pedra va estar acompanyada de molta aigua, la qual cosa va evitar que les pèrdues poguessin ser encara superiors. Els cultius afectats són tant fruita de pinyol (préssecs i nectarines) com de llavor (pomes i peres) que estaven en la majoria dels casos a punt de collir-se.
L’informe d’Agricultura situa el gruix de les hectàrees danyades a Lleida, amb 228 a l’Horta que han patit pèrdues que oscil·len entre el 60 i el 100%. El mateix percentatge es registra a 95 hectàrees de Torrefarrera. Lleugerament inferiors, entre un 60 i un 90%, han estat els danys a 185 hectàrees de Corbis, d’acord amb les primeres valoracions de la conselleria. Finalment, a Torre-serona, preveu que els pagesos hagin perdut del 40 al 60% de la fruita en unes 35 hectàrees. Així, en total, l’afectació es concentra en 543 hectàrees.
Peritatges
Els agricultors, la majoria d’ells amb assegurança en vigor, presentaran ara els seus informes de danys a Agroseguro, que els propers dies començarà a fer nous peritatges de les zones afectades aquest any històric per la meteorologia adversa.
Arranca la conference recuperant producció
La collita de pera conference ha arrancat aquesta setmana a la província de Lleida amb bones expectatives de calibre i qualitat, i amb la previsió d’incrementar fins a un 90% la producció respecte a l’any passat, que va ser mínim en volum. S’esperen 52.850 tones d’aquesta varietat, segons la conselleria d’Agricultura i Afrucat.
El responsable de Sectors Vegetals de la Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, confia que es mantingui al llarg de la campanya el bon nivell de preus de l’any passat tenint en compte la caiguda de producció que s’espera a Europa. Detalla que, en aquests moments, la fruita està “en unes condicions molt bones de sucres i de gust”.