AGRICULTURA
El preu de la finca de secà s’estanca a Lleida i la de regadiu amb prou feines es revaloritza
La mitjana de l’hectàrea l’any passat va ser de 6.226 i 24.957 euros, respectivament. En fruiters, el valor nominal ha baixat en 3.246 euros en tot just vuit anys, a les comarques lleidatanes
Invertir en finques agràries ha estat un refugi a Lleida durant dècades, però això ha canviat en els últims anys, segons posa de manifest l’evolució del mercat. El preu amb prou feines s’ha mogut l’últim any i, en alguns casos, avui és fins i tot més barat que fa vuit anys aconseguir la propietat d’una hectàrea. En concret, el preu mitjà d’una hectàrea se situava l’any passat en els 13.423 euros, tot just trenta euros més que en l’exercici anterior. Suposa tot just un augment del 0,22 per cent, quan els preus a la província van créixer gairebé quinze més, amb un IPC que va tancar l’any en el 3,2%.
A més, existeixen diferències significatives, com és lògic, entre les finques de secà i de regadiu. Les primeres van veure com la seua valoració es va estancar l’any passat en 6.626 euros, mentre que les que tenen l’aigua assegurada van passar dels 24.875 als 24.957 euros (+0,32%), segons les dades oficials de la conselleria d’Agricultura.
El desemborsament més gran a l’hora de comprar una hectàrea correspon a les finques de fruiters, amb un preu que ha augmentat en 114 euros, fins a situar-se en 26.859. Trenca així la tendència a la baixa que venia mostrant en els últims anys, coincidint amb diferents problemes que ha vingut travessant el sector. D’una banda, la crisi de preus que han arribat a estar per sota dels costos. D’altra altra, els efectes d’una sequera que van posar contra les cordes moltes explotacions. Com a conseqüència, s’han produït més abandons i jubilacions al sector, malgrat la mínima revalorització de l’any passat. La conselleria afegeix un segon grup de terres de cultiu de regadiu amb una evolució bastant similar. Entre 2023 i 2024 han passat de valer una mitjana de 24.3120 a 24.189 euros. El 2008 valien una mica més, 24.237.
Terres de secà
Però bona part del camp de Lleida continua desenvolupant l’activitat en terres de secà. La fruita seca, un cultiu a l’alça a la demarcació, requereix una inversió de 5.304 euros per hectàrea en secà, una xifra que s’ha mantingut estable en els últims dos anys. A l’arrancar el període analitzat fa vuit anys, es valorava en 5.038.
En el cas dels oliverars i després d’anys amb resultats especialment negatius per al productor pels efectes de la sequera, el preu de les finques sense regadiu es manté estable els últims tres exercicis en 6.656 euros. La valoració ha experimentat variacions molt petites, amb un màxim de 6.678 euros el 2019 i una mínima de 6.634 dos anys abans. El gran interès avui tant en el cas de la producció de la fruita seca com les olives se centra en finques amb sistemes de reg o la possibilitat d’instal·lar-los.
Cada mes canvien de mà unes 770 a la província
Cada mes canvien de mà a Lleida una mitjana de 766 finques rústiques, però ni tan sols la meitat corresponen a operacions de compravenda (330). Així es desprèn de les dades de les transmissions de dret de la propietat del primer semestre de l’any que elabora l’Institut Nacional d’Estadístcia (INE). Fins al juny es van produir un total de 4.600, mentre que les compravendes van ser 1.980. De fet, l’origen de la majoria dels canvis de titularitat es produeixen per herències. Entre gener i juny d’aquest any s’han assolit les 2.491, la qual cosa representa una mitjana mensual de 415 traspassos d’aquestes característiques. La resta de canvis de titularitat es refereixen a altres casuístiques, com poden ser les donacions o les permutes, però en ambdós casos amb xifres molt baixes que en molts mesos no arriben ni a la desena.
El preu mitjà de la terra agrícola a Espanya es va situar el 2024 en 10.248 euros per hectàrea, la qual cosa suposa un increment del 2,8% respecte a l’any anterior, segons les dades provisionals de l’Enquesta sobre Preus de la Terra de Cultiu publicada pel ministeri d’Agricultura.