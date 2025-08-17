VINYA
Protesta a Sant Sadurní d’Anoia per exigir cobrar un preu “digne” pel raïm
Més d’un centenar de viticultors es van concentrar ahir davant de la seu de l’Associació d’Elaboradors de Cava (Aecava) a Sant Sadurní d’Anoia per exigir un preu “digne” del raïm.
Amb la verema ja en marxa en alguns punts de Catalunya, els agricultors van denunciar que, després de dos anys de males collites per la sequera, determinades empreses volen pagar preus entorn dels 50 cèntims per quilo, molt lluny dels 60 que consideren necessaris per fer rendible la seua activitat.
Per aquesta raó, els concentrats van fer una crida a “perdre la por” i no firmar cap contracte per sota del cost de producció. “Hem d’estar més units que mai perquè ens va el futur”, van alertar.
Així, Josep Marrugat, membre de l’executiva d’Unió de Pagesos (UP), va explicar que la concentració, que va comptar amb el suport de sindicats agraris i cooperatives catalanes i estatals, es va convocar d’urgència davant “dels rumors que corren” sobre el preu que algunes empreses de la DO Cava volen pagar pel quilo de raïm en aquesta verema.
També van denunciar que algunes empreses elaboradores de vi i cava estan reduint la compra de vi i raïm prioritzant compres en altres territoris fora de les seues respectives DO.