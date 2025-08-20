OPERACIONS
Empresaris de Lleida salven una firma local d’impressió en 3D
És BCN3D, que estava en concurs de creditors
Quantum, societat lleidatana liderada per un grup d’empreses locals, ha comprat els actius i les operacions de BCN3D, firma de desenvolupament i fabricant de solucions d’impressió 3D. La companyia, que havia presentat un concurs voluntari de creditors, veu garantida amb aquesta operació tant la producció a Lleida com el manteniment de l’equip humà.
Quantum és una nova entitat recolzada per inversors privats, que compta amb el suport de Sorigué, Banasegur (Sabseg Group), Terberfer i Inversions Vall (empresa participada per l’accionariat del Grup agroalimentari Vall Companys). La seua missió, explica, és impulsar actius industrials estratègics mitjançant inversió a llarg termini i coneixement operatiu.
BCN3D, per la seua part, és un dels principals desenvolupadors i fabricants de solucions d’impressió 3D de nivell industrial, amb presència en més de seixanta països. Entre els seus clients es troben marques de referència com Nissan, BMW, la NASA, Camper, Louis Vuitton i el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
L’adquisició ha estat formalment aprovada i completada a través dels procediments legals corresponents, “garantint la continuïtat de les operacions, la plena retenció de l’equip i una sòlida base per al futur”, segons fonts de l’operació. Tots els actius de BCN3D, incloses les recentment inaugurades oficines centrals i el centre de producció a Lleida, romanen intactes i plenament operatius. Quantum aprofitarà les inversions, la infraestructura i l’impuls desenvolupats en els últims anys, assegurant la continuïtat de productes, tecnologies i marques. “Tot l’equip de BCN3D es manté en el seu lloc i continuarà operant amb normalitat, preservant la qualitat, capacitat de resposta i suport que clients i socis esperen de la companyia”, expliquen.
Aquesta adquisició garanteix que les seues tecnologies –i el full de ruta que els dona suport– “continuaran evolucionant sota una estructura renovada i preparada per al futur”. Quantum construirà sobre aquesta base per impulsar la innovació, enfortir la posició de BCN3D al mercat de la fabricació additiva i ampliar la seua oferta per respondre a les canviants necessitats de la fabricació moderna. BCN3D va facturar 4,4 milions d’euros el 2023.